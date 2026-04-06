Comissão debate uso de reatores nucleares modulares na matriz energética brasileira

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (7), a tecnologia de Small Modular Reactors (SMRs) e a customização do projeto para o mercado brasileiro. Trata-se de versões reduzidas de usinas nucleares tradicionais destinadas à produção de energia.

A ideia é que possam ser instalados em locais menores, em regiões remotas ou em projetos industriais. Eles podem ser montados em módulos, conforme a necessidade.

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 14.

O debate atende a pedido dos deputados General Pazuello (PL-RJ) e Julio Lopes (PP-RJ). Segundo os parlamentares, o objetivo é discutir o potencial dos reatores modulares para ampliar o acesso à energia e contribuir para o desenvolvimento econômico regional.

No requerimento em que pedem o debate, os deputados afirmam que cerca de 30 países estudam projetos de SMRs e que, embora o Brasil detenha conhecimento sobre o ciclo completo de enriquecimento de urânio, ainda está nos estágios iniciais dessa tecnologia.

Segundo eles, os SMRs representam uma inovação importante por não gerarem poluentes e por poderem operar independentemente da rede de transmissão elétrica convencional.