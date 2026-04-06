Rádio Nacional da Amazônia faz cobertura especial do Abril Indígena

Veículo fará reportagens e edições especiais durante a programação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/04/2026 às 07h47
A Rádio Nacional da Amazônia, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), faz programação especial dedicada ao “Abril Indígena” , período que destaca a luta, a resistência e a resiliência dos povos indígenas brasileiros. Com reconhecida vocação para dar visibilidade a essas pautas, a emissora reforça, ao longo do mês, seu compromisso com a valorização e a ampliação dessas vozes.

A partir desta segunda-feira (6), a Rádio Nacional da Amazônia estreia o especial “Abril Indígena” em seu Serviço Internacional com programetes em inglês e espanhol que vão ao ar diariamente às 4h50, 7h20 e 22h50 . Os conteúdos são voltados ao público de outros países que acompanham a programação via ondas curtas. As peças abordam as histórias, culturas, línguas, movimentos, resistência e expressões artísticas dos povos indígenas.

Os tradicionais programas da Rádio Nacional da Amazônia também vão enfatizar a pauta indígena no mês de abril. Os conteúdos vão pautar as edições dos programas diários Mosaico (12h30), Nacional Jovem (13h30), Tarde Nacional (15h) e Viva Maria (11h e 16h05). O Natureza Viva , que vai ao ar às 9h dos domingos, também repercute o tema.

Entre os assuntos, está o Acampamento Terra Livre – maior mobilização indígena da América e Latina – que ocorre entre os dias 5 e 11 de abril, em Brasília (DF). Com o tema “Nosso futuro não está à venda: a resposta somos nós”, o encontro deste ano deve reunir milhares de indígenas de diversas regiões do país para discutir direitos territoriais, políticas públicas e os desafios enfrentados por eles diante do atual cenário político e ambiental.

Os programas Mosaico, Nacional Jovem e Natureza Viva também ganham transmissão pelas ondas da Rádio Nacional do Alto Solimões.

Serviço – Rádio Nacional na cobertura do Abril Indígena, por meio dos seguintes programas:

- Mosaico

Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões – Segunda a sexta, às 12h30 (horário de Brasília) e 10h30 (horário local de Tabatinga/AM)

- Nacional Jovem

Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões – Segunda a sexta, às 13h30 (horário de Brasília) e 11h30 (horário local de Tabatinga/AM)

- Tarde Nacional

Rádio Nacional da Amazônia – Segunda a sexta, às 15h (horário de Brasília)

- Viva Maria

Rádio Nacional da Amazônia – Segunda a sexta, às 11h e 16h05 (horário de Brasília)

- Natureza Viva

Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional AM Brasília e Rádio Nacional do Alto Solimões – Domingos, às 9h (horário de Brasília) e 7h (horário local de Tabatinga/AM)

Como sintonizar a Rádio Nacional

- Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

- Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

- São Paulo: FM 87,1 MHz

- Recife: FM 87,1 MHz

- São Luís: FM 93,7 MHz

- Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

- Alto Solimões: FM 96,1 MHz

WhatsApp da Nacional

- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201

- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536

- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568

- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

