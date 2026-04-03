Tenente Portela alcança 70% em indicador de alfabetização e registra avanço na rede municipal

A rede municipal de ensino de Tenente Portela registrou avanço importante nos índices de alfabetização e alcançou 70% no Indicador Criança Alfabetizada, com base nos dados de 2025. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira, dia 1º de abril, e representa o percentual de estudantes que concluem o 2º ano do ensino fundamental com habilidades adequadas de leitura e escrita.

O índice é apurado com base em avaliações aplicadas em âmbito estadual e nacional, alinhadas ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), permitindo acompanhar de forma padronizada o desenvolvimento dos alunos. O desempenho evidencia a evolução da aprendizagem e reflete o trabalho contínuo realizado nas escolas da rede municipal.

O avanço é resultado do trabalho integrado da Secretaria Municipal de Educação, equipes diretivas, professores e demais profissionais, com foco no planejamento pedagógico, qualificação das práticas de ensino e acompanhamento permanente do desempenho dos estudantes.

Além disso, o índice alcançado demonstra a consistência das estratégias educacionais adotadas pelo município, com ênfase na alfabetização na idade certa e no fortalecimento do ensino nos anos iniciais.

Para a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, o resultado confirma a efetividade das ações desenvolvidas. “Alcançar esse índice demonstra que estamos no caminho certo, com estratégias bem aplicadas e foco na aprendizagem. Nosso compromisso é seguir avançando na alfabetização das crianças, garantindo bases sólidas para toda a trajetória escolar”, destaca.

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