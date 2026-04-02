Domingo, 05 de Abril de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Startup cria app para rateio de gastos entre passageiros

A DividiCar estreia no Google Play como uma infraestrutura de mobilidade que conecta passageiros antes do embarque. A plataforma faz a ponte para o...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/04/2026 às 17h24
Startup cria app para rateio de gastos entre passageiros
Divulgação/DividiCar

Em um movimento para tornar a mobilidade urbana mais acessível, a startup brasileira DividiCar anuncia o lançamento oficial do seu aplicativo na Google Play. Posicionando-se como uma infraestrutura de mobilidade social, a plataforma utiliza inteligência artificial (IA) para conectar pessoas que realizam a mesma rota urbana, permitindo o rateio de custos de transporte de forma segura e eficiente. O lançamento surge num cenário em que o custo do transporte por aplicativo subiu mais de 56%, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), tornando deslocamentos longos ou em horários de pico inviáveis para muitos brasileiros. A DividiCar atua como uma camada de inteligência pré-embarque: o seu modelo de negócio foca na venda da conexão. O utilizador adquire pacotes de "matches" dentro da plataforma para localizar outras pessoas com destinos similares e, a partir dessa conexão, o grupo decide qual serviço de transporte por aplicativo ou veículo próprio utilizará para a viagem.

Inteligência pré-embarque e economia colaborativa

Ao organizar a procura antes mesmo do início da viagem, a solução resolve a dor da "tarifa dinâmica". O rateio do custo final é feito diretamente entre os passageiros, tornando deslocamentos longos ou em horários de pico financeiramente viáveis.

"O foco é a monetização da conexão e não da corrida. Entregamos a infraestrutura para as pessoas dividirem custos e recuperarem o fôlego diante da inflação", explica Daniel Medeiros Ifran, CEO da DividiCar. O sistema utiliza tecnologia de pagamento via Pix para a aquisição dos créditos de conexão, garantindo agilidade e transparência.Segurança e reputação digital

Para oferecer uma alternativa segura aos grupos informais de redes sociais, a startup implementou um sistema de Identidade Digital Urbana. Cada interação e avaliação gera um registro de reputação imutável para os utilizadores, ancorando a confiança na comunidade. Com o MVP operacional, a DividiCar foca agora na validação de métricas em capitais estratégicas para escala nacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Huawei
Tecnologia Há 3 dias

HUAWEI Band 11 Series chega ao Brasil em ação única

Para lançamento de produto central em sua estratégia no Brasil, Huawei faz ação única com preço exclusivo.

Knewin
Tecnologia Há 3 dias

Knewin realiza masterclass gratuita sobre Gestão de Públicos

Evento online debate como identificar sinais de alerta e estruturar decisões preventivas na gestão de públicos.

 Ludos Pro
Tecnologia Há 3 dias

Dados em educação corporativa elevam ganho em empresas

Investimento em ferramentas de análise de aprendizado e gamificação busca reduzir o tempo de proficiência dos colaboradores e otimizar indicadores ...

 SHUTTERSTOCK
Tecnologia Há 4 dias

Alta demanda por IA impulsiona mudanças educacionais

Com mercado em expansão, formação em inteligência artificial se consolida como resposta à escassez de talentos qualificados.

 Techdengue
Tecnologia Há 4 dias

Drones reforçam combate à dengue em Rondônia

Tecnologia baseada em inteligência territorial começa a ser aplicada em Cacoal para mapear áreas de risco e fortalecer o combate ao Aedes aegypti. ...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
21° Sensação
4.39 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
20° 18°
Quarta
24° 15°
Quinta
25° 12°
Sexta
27° 13°
Últimas notícias
Trânsito Há 1 hora

Motociclista fica ferido após acidente no centro de Ijuí
Esportes Há 4 horas

Calderano cai para chinês na semi e leva bronze na Copa do Mundo
Economia Há 6 horas

Durigan assume Fazenda sob pressão fiscal e herda desafios de Haddad
Planejamento Há 7 horas

Unidade móvel do Tudo Fácil atende em Farroupilha a partir de 6 de abril
Política Há 8 horas

Páscoa é momento de renovação e união, diz Lula em mensagem

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,00%
Euro
R$ 5,94 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 376,680,59 +2,99%
Ibovespa
188,052,02 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias