Caminhada em Vista Gaúcha reforça conscientização sobre o autismo e defesa da inclusão

A Escola Municipal Nelso Piccinini, em Vista Gaúcha, realizou nesta quinta-feira (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma caminhada com o objetivo de promover a inclusão, empatia e os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A caminhada, que começou às 8h30, reuniu professores, alunos e a comunidade em um ato simbólico para reforçar a luta contra o preconceito e a favor da inclusão.

A diretora da escola, Edelaine Bueno Garcia, explicou que a caminhada visa informar a comunidade sobre o autismo, suas características e as necessidades das pessoas com TEA, destacando a importância de uma sociedade acessível e acolhedora. "A caminhada teve como objetivo mostrar que as pessoas autistas têm direitos iguais e merecem uma sociedade que as respeite e as acolha", afirmou Edelaine, ressaltando ainda a importância do diagnóstico precoce e do acesso a terapias adequadas.

Durante o evento, foram distribuídos folders informativos sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, além de cartazes com mensagens educativas. A ação, além de marcar o dia, também busca fortalecer o respeito e garantir que os direitos das pessoas autistas sejam efetivamente respeitados.

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