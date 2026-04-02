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Knewin realiza masterclass gratuita sobre Gestão de Públicos

Evento online debate como identificar sinais de alerta e estruturar decisões preventivas na gestão de públicos.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/04/2026 às 12h42
Knewin realiza masterclass gratuita sobre Gestão de Públicos
Knewin

A Knewin realiza, no próximo dia 07 de abril, às 14h, uma masterclass online sobre gestão de públicos e riscos reputacionais, reunindo especialistas e lideranças de mercado para discutir como empresas podem antecipar crises e fortalecer sua reputação em um cenário cada vez mais complexo.

Com o tema “Gestão de Públicos: como antecipar riscos e fortalecer a reputação da sua marca”, o encontro propõe uma abordagem educacional e aplicada, conectando teoria, visão executiva e experiência prática.

O evento contará com a participação de Luiz Gaulia, consultor especialista em comunicação, ESG, imagem e reputação; Lucas dos Santos, CEO da Knewin; e Fernando Gambaro, gerente de comunicação da Serasa.

A proposta da masterclass é explorar como a gestão estratégica de públicos,  internos e externos, está diretamente relacionada à prevenção de riscos reputacionais, indo além de uma atuação reativa e reforçando a importância da leitura de cenários e da tomada de decisão baseada em dados e percepções.

Além da dimensão reputacional, o impacto também é direto nos resultados de negócio. Um estudo da Gartner indica que clientes fortemente comprometidos com uma marca são até 4 vezes mais propensos a pagar um preço premium, enquanto profissionais engajados podem estar até 13 vezes mais dispostos a mudar de emprego por organizações com as quais se identificam, evidenciando o peso da gestão de públicos na competitividade das empresas.

"A maioria dos riscos reputacionais não surge de forma repentina. Eles são construídos ao longo do tempo, a partir de sinais e relações que nem sempre são devidamente interpretados pelas organizações. Por isso, a capacidade de entender os públicos e antecipar movimentos se torna cada vez mais estratégica”, afirma Lucas dos Santos, CEO da Knewin.

Ao longo do encontro, serão abordados temas como identificação de stakeholders estratégicos, leitura de sinais de risco, desafios da gestão de múltiplos públicos e o papel da tecnologia na análise de percepções e apoio à decisão.

A programação também inclui a apresentação de um caso prático da Serasa, trazendo a experiência da empresa na gestão de públicos e os aprendizados obtidos ao longo do processo.

O evento é gratuito, com transmissão online e emissão de certificado de participação.

Serviço
Masterclass | Gestão de Públicos: como antecipar riscos e fortalecer a reputação da sua marca
Data: 07 de abril de 2026
Horário: 14h
Formato: Online
Inscrições: gratuitas no site https://www.knewin.com/webinar/riscos-reputacionais-gestao-stakeholders/

Sobre a Knewin

Fundada em 2011, a Knewin é uma empresa de tecnologia e conta com um ecossistema completo para gestão de reputação empresarial, com soluções para monitoramento de mídia, gestão de reputação, benchmarking competitivo, tendências do setor, gestão de crise, PR estratégico e divulgação de notícias. Com a maior cobertura de conteúdo jornalístico da América Latina, a empresa avança agora para uma nova era com o Knewin AI, ampliando o uso de inteligência artificial para apoiar decisões estratégicas com mais precisão, contexto e maior velocidade.

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