Governo do Estado lança o e-book com as receitas da 1ª edição do Concurso Nutrindo a Educação

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), lança o primeiro e-book de receitas do Concurso Nutrindo a Educação, iniciativa que reconhece e valoriza o trabalho das merendeiras da Rede Estadual. A publicação reúne as preparações que se destacaram na 1ª edição do concurso, realizada em 2025, marcada pela criatividade, pelo cuidado com a nutrição e pelo compromisso com uma alimentação escolar de qualidade.

O material é resultado de uma mobilização que envolveu 297 escolas de todo o Rio Grande do Sul, passando por etapas regionais até chegar à final, em Porto Alegre, com 30 receitas selecionadas. Ao longo do processo, pratos simples ganharam releituras criativas e nutritivas, evidenciando o talento das profissionais que atuam diariamente nas cozinhas escolares.

Entre as receitas reunidas no e-book, estão preparações que chamaram a atenção pela combinação de sabor e viabilidade no ambiente escolar, como arroz cremoso com frango, lentilha nutritiva, suflês de vegetais e tortas salgadas, além de releituras de pratos tradicionais. As receitas reforçam a importância do uso de ingredientes acessíveis, muitos deles oriundos da agricultura familiar, em sintonia com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Receitas em destaque

A publicação também destaca os pratos vencedores da primeira edição do concurso. O 1º lugar ficou com o “Filé de Linguado ao Molho de Butiá”, elaborado por Alice Martins e Ciula Barbosa, do Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues, em Guaíba. Em 2º lugar, ficou o prato “Couve-flor com Iscas de Carne”, de Jacson Pereira e Marluce Taborda, da Escola General José Antônio Flores da Cunha, em Santana do Livramento. Já o 3º lugar foi conquistado com a “Almôndega Nutritiva”, preparada por Tânia Tadielo e Rosane de Cássia Brauner, do Instituto Estadual Professora Guilhermina Javorski, em Santa Maria.

O e-book registra histórias de dedicação e afeto que fazem parte do cotidiano escolar. As preparações apresentadas refletem o papel fundamental das merendeiras na promoção de hábitos alimentares saudáveis e no fortalecimento do vínculo dos estudantes com a escola.

A iniciativa integra as ações da Seduc para qualificar a alimentação escolar e valorizar os profissionais que atuam na área, reconhecendo a merenda como parte essencial do processo educativo. A 2ª edição do concurso Nutrindo a Educação já está com inscrições abertas e deve ampliar ainda mais o alcance da iniciativa, incentivando novas criações e fortalecendo a cultura da alimentação saudável nas escolas da rede estadual.