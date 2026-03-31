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Governo do Estado divulga lista final dos formadores selecionados para o Programa Alfabetiza Tchê

Após o fim da data para interposição de recursos e a avaliação das comissões de seleções, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/03/2026 às 15h23
Governo do Estado divulga lista final dos formadores selecionados para o Programa Alfabetiza Tchê
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Após o fim da data para interposição de recursos e a avaliação das comissões de seleções, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc) divulgou, nesta terça-feira (31/3), a lista final dos selecionados para atuar como formadores do Alfabetiza Tchê 2026 . O programa de alfabetização da Rede Estadual é uma política pública realizada em regime de colaboração com todos os 497 municípios gaúchos, tendo o objetivo de alfabetizar plenamente os estudantes das escolas públicas, municipais e estaduais, até o 2° ano do Ensino Fundamental.

A lista contempla os nomes de quatro formadores regionais que irão atuar imediatamente nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Também foi publicada uma relação dos candidatos que estão no cadastro reserva. Para os formadores municipais, foram selecionados 78 bolsistas, que irão compor as equipes de alfabetização em 67 municípios diferentes.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Próximas etapas

Além de uma bolsa mensal, no valor de R$ 600, os novos formadores participarão de cursos de formação e de capacitação. Os eventos, seminários e reuniões serão promovidos ao longo do ano para auxiliar os formadores a desenvolverem estratégias de gestão e ações pedagógicas, voltadas para alcançar as turmas de 1° e 2º anos do Ensino Fundamental.

Conforme orientado pelos editais, os selecionados devem agora assinar o termo de compromisso. No caso dos formadores regionais, a assinatura é necessária somente para aqueles que irão atuar de forma imediata. Os formadores municipais precisam procurar a sua respectiva Secretaria Municipal de Educação para assinar o documento no município em que se inscreveram.

Formato do programa

O formato do Alfabetiza Tchê é estruturado em um modelo de cascateamento. São escolhidos 30 formadores regionais, um para cada uma das CREs do Rio Grande do Sul. Eles são responsáveis por acompanhar o trabalho dos formadores municipais, encaminhando as diretrizes gerais do programa de alfabetização e elaborando planos de formação, entre outras funções.

Os formadores municipais, por sua vez, executam atividades de forma direta junto aos professores das turmas que integram os seus municípios de atuação. Assim, recebendo o apoio dos bolsistas regionais, eles realizam reuniões técnicas nas escolas e elaboram relatórios de acompanhamento pedagógico.

Os bolsistas selecionados tiveram que comprovar a formação de Licenciatura em Pedagogia ou Letras, com conhecimento e experiência em alfabetização. Todos os formadores são servidores públicos, com vínculo efetivo ou temporário. As bolsas serão concedidas por um prazo de doze meses, podendo ser prorrogadas mais uma vez, até o limite de 24 meses.

Além disso, os valores não possuem caráter remuneratório e, por isso, não é deduzida a contribuição previdenciária ou demais impostos legais.

Sobre o Alfabetiza Tchê

O Alfabetiza Tchê envolve ainda uma série de iniciativas para alfabetizar os alunos na idade certa. Além da formação de professores e gestores, é realizada a avaliação de fluência leitora, que analisa as habilidades e competências dos alunos por meio de uma prova diagnóstica e somativa.

Outros destaques do programa envolvem a criação e distribuição de suporte pedagógico complementar, incluindo materiais didáticos complementares, apoio à aprendizagem, premiação às escolas que se destacam com os melhores resultados de alfabetização e apoio com os índices mais desafiadores.

Desde a sua criação, em 2023, o governo do Estado investiu R$ 34 milhões por meio do Alfabetiza Tchê. Apenas em 2026, a previsão de investimento é de R$ 41 milhões.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

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