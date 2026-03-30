Prêmio Educador Nota 10 cria nova categoria para gestor escolar

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Educador Nota 10, promovido pela organização sem fins lucrativos Instituto Somos. As candidaturas são gratuitas e podem ser apresentadas até 22 de maio no site oficial da premiação .

A novidade para a 28ª edição do concurso será a nova categoria Gestor Escolar , que destaca o papel de diretores e vice-diretores na construção de ambientes de aprendizagem mais eficazes, inclusivos e inovadores.

Com o anúncio, além das práticas pedagógicas conduzidas por educadores nos eixos Inovação, Direitos Humanos e Sustentabilidade, o gestor será premiado pela liderança que conduziu avanços concretos nas escolas.

Para participar da nova categoria, diretores e vice-diretores devem inscrever projetos que evidenciem sua liderança pedagógica na organização e na melhoria da aprendizagem.

Serão premiados os três melhores projetos, e o indicado a primeiro lugar será eleito o Gestor do Ano.

Ao longo de 27 edições, o prêmio consolidou-se como uma vitrine de projetos educacionais e já reconheceu 288 educadores entre as mais de 90 mil inscrições recebidas. Mais de R$ 3 milhões foram distribuídos em prêmios.

Em cada categoria, os prêmios serão de R$ 25 mil para o primeiro colocado, de R$ 20 mil para o segundo, e de R$ 15 mil para o terceiro.



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Professores e Coordenadores

O prêmio segue reconhecendo professores e coordenadores com projetos pedagógicos alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Serão premiados os três melhores projetos em cada um dos três eixos temáticos: Direitos Humanos, Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade. Entre os três primeiros colocados de cada eixo, será eleito o Educador do Ano.

Projetos

Poderão ser inscritos projetos desenvolvidos em 2025 por professores, coordenadores e diretores escolares ou pedagógicos, de escolas da Educação Infantil ao Ensino Médio, inclusive Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A seleção acontecerá em etapas, com triagem inicial seguida pela avaliação de um Comitê Técnico Pedagógico e de Banca de Jurados, que definirá os vencedores.

Os finalistas serão anunciados no segundo semestre deste ano e serão reconhecidos em cerimônia programada para acontecer em São Paulo (SP). Na ocasião, também serão anunciados o Educador e o Gestor do Ano.