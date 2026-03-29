Domingo, 29 de Março de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Plataforma do MEC facilita volta de jovens e adultos ao ensino público

CadEJA foi lançada neste sábado no Encontro Nacional da EJA

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/03/2026 às 15h06

Qualquer pessoa com 15 anos ou mais que deseje concluir os estudos poderá registrar um pedido de matrícula na plataforma Cadastro da Educação de Jovens e Adultos (CadEJA), lançada pelo Ministério da Educação (MEC) neste sábado (28), durante o Encontro Nacional da EJA .

O novo sistema do governo federal registra informações sobre a oferta de turmas e a demanda por matrículas para Educação de Jovens e Adultos na rede pública de ensino básico em todo o país.

O objetivo do MEC é facilitar o processo de matrícula escolar, a partir da mobilização das secretarias de educação para atender as demandas.

Como se cadastrar

Para quem quer iniciar os estudos ou voltar a estudar, o Cadastro da Educação de Jovens e Adultos (CadEJA) tem duas formas de inscrição.

As pessoas que conseguem ler e escrever devem se inscrever pelo site do programa no CadEJA ou pelo aplicativo MEC Enem e preencher formulário online com nome completo, número do CPF, data de nascimento, um número de telefone ou WhatsApp com DDD ou outra forma de contato, como o e-mail ou telefone de parente ou vizinho.

Para a ferramenta filtrar a escola mais próxima e a melhor turma, primeiramente, os jovens e adultos devem escolher a unidade da federação, o município e o bairro onde desejam estudar e o turno – se manhã, tarde ou noite .

Na penúltima etapa, o internauta precisa marcar a opção de quando parou de estudar: antes de aprender a ler e escrever; no ensino fundamental; ou no ensino médio (antigo segundo grau).

No final, o futuro estudante deve indicar situações especiais, como estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e/ou ser uma pessoa com deficiência (PCD).

Próximos passos

Depois de fazer a inscrição, o cidadão recebe um número de protocolo e deve aguardar o contato da Secretaria de Educação local com oferta de EJA no bairro escolhido.

Com a sinalização de existência da vaga pela rede pública de ensino, basta a pessoa realizar a matrícula para voltar a estudar.

CadEJA

O Cadastro da Educação de Jovens e Adultos faz parte do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos (Pacto EJA), política que visa superar o analfabetismo e elevar a escolaridade da população com mais de 15 anos que não terminou os estudos na idade recomendada.

O Ministério da Educação ressalta que, atualmente, não existe nenhum meio físico ou digital para que as pessoas possam registrar a demanda pela modalidade, exceto nas próprias escolas. Por isso, a nova plataforma foi criada.

Caso precise de ajuda para entender a inovação tecnológica, o MEC disponibiliza a página virtual do CadEJA e o canal de atendimento telefônico oficial: 0800-616161.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 19 horas

Festa em Recife celebra 30 mil alfabetizados em programa social

Educandos assistiram ao lançamento do Cadastro Único da EJA

 -
Educação Há 2 dias

Governo do Estado divulga programação de abril da Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa, de Porto Alegre

A Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa (Criatec) inicia abril com uma programação voltada à formação cultural e profissional de estuda...

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Educação Há 3 dias

ONG oferece bolsas para alunos negros que estudam no exterior

Benfício é voltado para as áreas de ciência, tecnologia e matemática
Educação Há 3 dias

Estudantes ocupam sede da Secretaria de Educação do estado de SP

Mobilização pede mais investimentos e fim das escolas cívico-militares

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 3 dias

Prouni: prazo para entrar na lista de espera termina esta noite

Estudantes têm até as 23h59 para acessar o portal do ensino superior

Tenente Portela, RS
35°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 36°
34° Sensação
0.74 km/h Vento
26% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Segunda
35° 20°
Terça
33° 17°
Quarta
33° 16°
Quinta
33° 15°
Sexta
34° 16°
Últimas notícias
Educação Há 55 minutos

Plataforma do MEC facilita volta de jovens e adultos ao ensino público
Geral Há 1 hora

Uma aposta leva sozinha prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena
Direitos Humanos Há 2 horas

ECA digital e julgamento nos EUA contribuem para internet mais segura
Justiça Há 3 horas

Moraes nega livre acesso de filhos de Bolsonaro à prisão domiciliar
Saúde Há 4 horas

Pesquisa alerta para adolescentes ainda desprotegidos contra o HPV

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,03%
Euro
R$ 6,03 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,098,06 +0,47%
Ibovespa
181,556,77 pts -0.64%
Mega-Sena
Concurso 2990 (28/03/26)
06
14
18
29
30
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6988 (28/03/26)
03
09
12
24
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3648 (28/03/26)
01
02
05
07
08
09
10
11
13
14
15
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2905 (27/03/26)
06
07
09
14
17
22
29
32
36
40
52
54
55
67
69
73
74
78
91
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias