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Governo do Estado divulga programação de abril da Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa, de Porto Alegre

A Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa (Criatec) inicia abril com uma programação voltada à formação cultural e profissional de estuda...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/03/2026 às 16h53
Governo do Estado divulga programação de abril da Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa, de Porto Alegre
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A Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa (Criatec) inicia abril com uma programação voltada à formação cultural e profissional de estudantes e jovens em início de carreira. Ao longo do mês, a agenda reúne sessões de cineclube com debates, rodas de conversa com profissionais do setor e um curso sobre economia criativa. As atividades ocorrem às quintas-feiras pela manhã, na sede da escola, em Porto Alegre.

A iniciativa é realizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc) e da Secretaria da Cultura (Sedac), em correalização com o Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e com apoio de outras organizações culturais, como a Cinemateca Paulo Amorim e o Instituto Itaú Cultural. O objetivo é aproximar os estudantes das linguagens do audiovisual e das possibilidades de atuação no setor criativo.

A proposta já mobiliza escolas da Rede Estadual: instituições como a Escola Estadual Infante Dom Henrique e a Escola Estadual Visconde de Pelotas, ambas de Porto Alegre, levaram turmas para participar das atividades – experiência que deve se ampliar ao longo do ano.

Com a ampliação da procura, a Criatec mantém aberta a agenda para que outras escolas também organizem a participação de seus estudantes nas atividades de abril. Os encontros são gratuitos e voltados especialmente a turmas do 8º e do 9º anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, além de profissionais em início de carreira. Cada atividade pode receber até 45 estudantes, mediante agendamento prévio por formulário on-line. Em caso de interesse simultâneo, a confirmação ocorre conforme a ordem de inscrição das escolas.

Programação de abril na Criatec

Em 2 de abril, das 9h às 11h30, a programação começará com o cineclube “Um Mundo em Animação”, que exibe o longa-metragem O Menino e o Mundo, dirigido por Alê Abreu. Indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2016, o filme se destaca pela estética singular e pela combinação de técnicas visuais e trilha sonora marcante. A sessão será seguida de debate com a diretora da Cinemateca Paulo Amorim, Mônica Kanitz. A narrativa acompanha um menino que deixa o campo em busca do pai e, ao longo da jornada, entra em contato com diferentes realidades sociais.

No dia 9 de abril, das 9h às 11h, o cineclube apresentará a sessão “Olhar o mundo de perto”, com exibição dos curtas documentais Das Raízes às Pontas e Ilha das Flores. As obras abordam temas como identidade, desigualdade social e processos econômicos. A mediação será conduzida por Sofia Ferreira, diretora do Instituto Estadual de Cinema (Iecine). Os filmes são reconhecidos no circuito educacional e cinematográfico e frequentemente utilizados como referência em discussões sobre questões sociais contemporâneas.

A programação seguirá, em 16 de abril, das 9h às 11h, com a roda de conversa “Por Dentro da Atuação”, com a atriz Liane Venturella. Com trajetória no teatro e no cinema, a artista compartilhará experiências sobre o trabalho do ator, os desafios da profissão e os caminhos de formação e inserção no mercado.

A roda de conversa “Curadoria de festivais: diálogo entre obras e audiências”, com o curador do Festival de Cinema de Gramado, Marcos Santuário, ocorrerá em 23 de abril, das 9h às 11h. O encontro abordará o papel da curadoria na construção de experiências cinematográficas e na relação entre obras e público.

A programação se encerrará em 30 de abril, das 9h às 11h, com o curso “Primeiros Passos na Economia Criativa”, ministrado pela coordenadora do programa RS Criativo, Juliana Sehn. A atividade apresentará conceitos e possibilidades de atuação nos setores criativos, conectando cultura, tecnologia e mercado de trabalho.

Como participar

As atividades acontecem na sede da Criatec, localizada na antiga Escola Maria Thereza, na Rua Furriel Luiz Antônio de Vargas, 135, bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Para o público geral, não é necessário realizar inscrição prévia.

As escolas interessadas em levar turmas devem acessar o formulário para agendamento e preencher as informações solicitadas. A confirmação é realizada pela equipe da escola, conforme a disponibilidade de vagas.

A programação completa e as próximas atividades podem ser acompanhadas na Agenda Criatec .

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

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