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Premiação destaca 54 agências referências em mkt e vendas

Prêmio Limitless, da RD Station, reconhece agências que integram estratégias de marketing e vendas, dados e geração de receita previsível.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/03/2026 às 10h19
Premiação destaca 54 agências referências em mkt e vendas
Divulgação/RD Station

O Prêmio Limitless, realizado pela RD Station — uma operação da TOTVS, empresa de tecnologia do Brasil —, anunciou o ranking das 54 agências e consultorias mais bem avaliadas em seu ecossistema de parceiros, reconhecidas pela capacidade de estruturar estratégias de crescimento, integrar marketing e vendas e gerar receita com previsibilidade para seus clientes.

Segundo Vicente Rezende, diretor de marketing da operação, o mercado vive uma mudança importante na forma como as empresas escolhem parceiros para impulsionar o crescimento. "Durante muito tempo, muitas empresas escolheram agências principalmente pela criatividade ou pelo volume de entregas. Hoje, o que mais pesa é a capacidade de transformar marketing em crescimento real de receita. Isso envolve integrar marketing e vendas, usar dados para tomada de decisão e construir processos que gerem previsibilidade de resultados ao longo do tempo", afirma o executivo.

O resultado do ranking mostra que o avanço das tecnologias, a volatilidade dos mercados e um ambiente econômico marcado por cadeias produtivas altamente interdependentes vêm tornando cada vez menos eficaz a aplicação de modelos padronizados de marketing e vendas. Nesse contexto, cresce a demanda por estratégias personalizadas, adaptadas ao perfil de cada negócio, às características de seus clientes e às mudanças dos mercados em que atuam.

Ao todo, 22 empresas foram reconhecidas como vencedoras nas diferentes categorias da premiação, enquanto outras 32 integraram a lista das finalistas. Abaixo é possível conferir a classificação completa:

Ranking Limitless 2026 — 54 empresas mais bem avaliadas
  1. 8D Hubify
  2. Agência BGCOM
  3. Agência BW8
  4. Agência Incandescente
  5. Agência Mango
  6. Agência Mestre
  7. Agência Zeniti
  8. Artefato Agência Digital
  9. Atratis
  10. Austral
  11. Aventum
  12. BeeOn
  13. Dinbrasil
  14. Goo Resultados
  15. Next4 Comunicação
  16. Ponti Digital
  17. Orgânica Digital
  18. p9.digital
  19. PHD Virtual
  20. Agência Sell.it!
  21. AGV Gestão Consultoria
  22. Alps - Atrair Leads para Pessoas de Sucesso
  23. B7 MIDIA LTDA
  24. Hollmind
  25. FOKUS COMUNICAÇÃO
  26. Innova - AATB
  27. Radconnect Tecnologia
  28. Sparky
  29. Digital Ads
  30. GRUPO CONTEUDO
  31. Royal Growth
  32. Grupo VHN
  33. Bentview
  34. Gesto Marketing Digital
  35. Performa Web
  36. TR3S Marketing Digital
  37. Hublue
  38. Artmaker
  39. CRP Mango
  40. FORMIGA DIGITAL
  41. Logic Arts
  42. MétricaHub
  43. Quater
  44. Shakers Agência
  45. Agência Visia
  46. ANIMO CREATIVE ASSESSORIA DE MARKETING
  47. Ellite Digital
  48. InOut Digital
  49. Kombi Agência Digital
  50. MOONFLAG
  51. Nero Marketing
  52. Agência Chan
  53. Sabujo
  54. Seekgrow Estratégias Digitais
Vencedoras por categoria:Categoria: case de marketing
  1. Agência Mestre com o cliente Prev Fácil
  2. Agência Incandescente com o cliente Instituto Brasil Offshore
  3. Artefato Agência Digital com o cliente Medens Implantes
Categoria: case de vendas
  1. 8D Hubify com o cliente Consórcio Magalu
  2. Orgânica Digital com o cliente Rede IOA
  3. Goo Resultados com o cliente Clínica Rejuvenesce
Categoria: case de e-commerce
  1. Agência Mango com o cliente Tycket
  2. PHD Virtual com o cliente Miss.a Acessórios
  3. BeeOn com o cliente Qualividros
Categoria: case de grandes empresas
  1. BW8 com o cliente Confederação Nacional do Comércio
Empresa revelação
  1. Agência Sell.it!
  2. Radconnect Tecnologia
  3. Digital Ads
Empresa do ano
  1. Agência Incandescente
  2. Aventum
  3. Conteúdo Edu
Melhor em RD Station - Diamond
  1. Agência Incandescente
  2. Aventum
  3. BW8
Melhor em RD Station - Platinum
  1. Gesto Marketing Digital
  2. Agência Mango
  3. Agência Sell.it!
Melhor em RD Station - Gold
  1. Shakers Agência
  2. MétricaHub
  3. Quater
Melhor em RD Station - Silver
  1. InOut Digital
  2. Moonflag
  3. Agência Chan
Sobre o Prêmio Limitless

O Prêmio Limitless, levantamento realizado pela RD Station, reconhece anualmente as empresas parceiras que se destacam na geração de resultados para clientes por meio de estratégias de marketing digital, vendas e crescimento de receita.

A premiação avalia empresas participantes do ecossistema de parceiros da RD Station, que reúne mais de 2 mil agências e consultorias especializadas em serviços como geração de leads, automação de marketing, gestão de mídia, produção de conteúdo, CRM e estruturação de operações comerciais.

Os critérios de avaliação incluem indicadores como crescimento de carteira de clientes, retenção, expansão de receita, uso de soluções tecnológicas e desempenho em cases de marketing, vendas e e-commerce.

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