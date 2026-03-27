Premiação destaca 54 agências referências em mkt e vendas

O Prêmio Limitless, realizado pela RD Station — uma operação da TOTVS, empresa de tecnologia do Brasil —, anunciou o ranking das 54 agências e consultorias mais bem avaliadas em seu ecossistema de parceiros, reconhecidas pela capacidade de estruturar estratégias de crescimento, integrar marketing e vendas e gerar receita com previsibilidade para seus clientes.

Segundo Vicente Rezende, diretor de marketing da operação, o mercado vive uma mudança importante na forma como as empresas escolhem parceiros para impulsionar o crescimento. "Durante muito tempo, muitas empresas escolheram agências principalmente pela criatividade ou pelo volume de entregas. Hoje, o que mais pesa é a capacidade de transformar marketing em crescimento real de receita. Isso envolve integrar marketing e vendas, usar dados para tomada de decisão e construir processos que gerem previsibilidade de resultados ao longo do tempo", afirma o executivo.

O resultado do ranking mostra que o avanço das tecnologias, a volatilidade dos mercados e um ambiente econômico marcado por cadeias produtivas altamente interdependentes vêm tornando cada vez menos eficaz a aplicação de modelos padronizados de marketing e vendas. Nesse contexto, cresce a demanda por estratégias personalizadas, adaptadas ao perfil de cada negócio, às características de seus clientes e às mudanças dos mercados em que atuam.

Ao todo, 22 empresas foram reconhecidas como vencedoras nas diferentes categorias da premiação, enquanto outras 32 integraram a lista das finalistas. Abaixo é possível conferir a classificação completa:

8D Hubify Agência BGCOM Agência BW8 Agência Incandescente Agência Mango Agência Mestre Agência Zeniti Artefato Agência Digital Atratis Austral Aventum BeeOn Dinbrasil Goo Resultados Next4 Comunicação Ponti Digital Orgânica Digital p9.digital PHD Virtual Agência Sell.it! AGV Gestão Consultoria Alps - Atrair Leads para Pessoas de Sucesso B7 MIDIA LTDA Hollmind FOKUS COMUNICAÇÃO Innova - AATB Radconnect Tecnologia Sparky Digital Ads GRUPO CONTEUDO Royal Growth Grupo VHN Bentview Gesto Marketing Digital Performa Web TR3S Marketing Digital Hublue Artmaker CRP Mango FORMIGA DIGITAL Logic Arts MétricaHub Quater Shakers Agência Agência Visia ANIMO CREATIVE ASSESSORIA DE MARKETING Ellite Digital InOut Digital Kombi Agência Digital MOONFLAG Nero Marketing Agência Chan Sabujo Seekgrow Estratégias Digitais

Agência Mestre com o cliente Prev Fácil Agência Incandescente com o cliente Instituto Brasil Offshore Artefato Agência Digital com o cliente Medens Implantes

8D Hubify com o cliente Consórcio Magalu Orgânica Digital com o cliente Rede IOA Goo Resultados com o cliente Clínica Rejuvenesce

Agência Mango com o cliente Tycket PHD Virtual com o cliente Miss.a Acessórios BeeOn com o cliente Qualividros

BW8 com o cliente Confederação Nacional do Comércio

Agência Sell.it! Radconnect Tecnologia Digital Ads

Agência Incandescente Aventum Conteúdo Edu

Agência Incandescente Aventum BW8

Gesto Marketing Digital Agência Mango Agência Sell.it!

Shakers Agência MétricaHub Quater

InOut Digital Moonflag Agência Chan

O Prêmio Limitless, levantamento realizado pela RD Station, reconhece anualmente as empresas parceiras que se destacam na geração de resultados para clientes por meio de estratégias de marketing digital, vendas e crescimento de receita.

A premiação avalia empresas participantes do ecossistema de parceiros da RD Station, que reúne mais de 2 mil agências e consultorias especializadas em serviços como geração de leads, automação de marketing, gestão de mídia, produção de conteúdo, CRM e estruturação de operações comerciais.

Os critérios de avaliação incluem indicadores como crescimento de carteira de clientes, retenção, expansão de receita, uso de soluções tecnológicas e desempenho em cases de marketing, vendas e e-commerce.