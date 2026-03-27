Premiação destaca 54 agências referências em mkt e vendas

O Prêmio Limitless, realizado pela RD Station — uma operação da TOTVS, empresa de tecnologia do Brasil —, anunciou o ranking das 54 agências e consultorias mais bem avaliadas em seu ecossistema de parceiros, reconhecidas pela capacidade de estruturar estratégias de crescimento, integrar marketing e vendas e gerar receita com previsibilidade para seus clientes.
Segundo Vicente Rezende, diretor de marketing da operação, o mercado vive uma mudança importante na forma como as empresas escolhem parceiros para impulsionar o crescimento. "Durante muito tempo, muitas empresas escolheram agências principalmente pela criatividade ou pelo volume de entregas. Hoje, o que mais pesa é a capacidade de transformar marketing em crescimento real de receita. Isso envolve integrar marketing e vendas, usar dados para tomada de decisão e construir processos que gerem previsibilidade de resultados ao longo do tempo", afirma o executivo.
O resultado do ranking mostra que o avanço das tecnologias, a volatilidade dos mercados e um ambiente econômico marcado por cadeias produtivas altamente interdependentes vêm tornando cada vez menos eficaz a aplicação de modelos padronizados de marketing e vendas. Nesse contexto, cresce a demanda por estratégias personalizadas, adaptadas ao perfil de cada negócio, às características de seus clientes e às mudanças dos mercados em que atuam.
Ao todo, 22 empresas foram reconhecidas como vencedoras nas diferentes categorias da premiação, enquanto outras 32 integraram a lista das finalistas. Abaixo é possível conferir a classificação completa:Ranking Limitless 2026 — 54 empresas mais bem avaliadas
O Prêmio Limitless, levantamento realizado pela RD Station, reconhece anualmente as empresas parceiras que se destacam na geração de resultados para clientes por meio de estratégias de marketing digital, vendas e crescimento de receita.
A premiação avalia empresas participantes do ecossistema de parceiros da RD Station, que reúne mais de 2 mil agências e consultorias especializadas em serviços como geração de leads, automação de marketing, gestão de mídia, produção de conteúdo, CRM e estruturação de operações comerciais.
Os critérios de avaliação incluem indicadores como crescimento de carteira de clientes, retenção, expansão de receita, uso de soluções tecnológicas e desempenho em cases de marketing, vendas e e-commerce.