Subcomissão debate situação da indústria de equipamentos voltados para a saúde

A Subcomissão Especial de Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial em Saúde promove audiência púbica nesta segunda-feira (31) com o tema: "Instituições Privadas da Indústria de Equipamentos". A subcomissão é ligada à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.

A audiência será às 10 horas, no plenário 7.

Foram convidados para o debate:

- o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo), Franco Pallamolla;

- o presidente do Sindicato da Indústria de Artigos e Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares do Estado de São Paulo, Ruy Baumer;

- o gerente-geral de Competitividade da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Luiz Augusto Carneiro Azevedo;

- o assessor de Defesa dos Interesses da Firjan, Rene Pierre Durão;

- o presidente das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flavio Roscoe;

- o gerente-executivo de Inovação e Tecnologia do SENAI-CNI, Marcelo Fabrício Prim;

- o presidente da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Wilson Shcolnik;

- o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde (Abimed), Fernando Silveira Filho; e

- o gerente de Assuntos Governamentais da Abimed, Felipe Dias Carvalho.