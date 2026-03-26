Quinta, 26 de Março de 2026
21°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Galípolo: BC tem margem para avaliar impactos da guerra sobre o Brasil

Conflito no Oriente Médio amplia incertezas sobre inflação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/03/2026 às 17h09

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira (26) que ainda é preciso ter tempo para entender os impactos da guerra no Oriente Médio na inflação e no crescimento da economia brasileira.

Segundo ele, a política monetária conservadora e contracionista do BC ao longo do último período deixou o país em uma posição melhor para lidar com o cenário de choque de oferta ocasionado pelo conflito.

“A parcimônia, a serenidade e o conservadorismo do Banco Central ao longo do final de 2024, no ano de 2025 e agora no início de 2026 concedem ao Banco Central a possibilidade de tomar mais tempo para poder entender quais são os desdobramentos desse conflito”, disse Galípolo durante entrevista coletiva em Brasília, após a divulgação do Relatório de Política Monetária do BC.

O atual choque de oferta, ocasionado pelo bloqueio do estreito de Ormuz, no Oriente Médio, após os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, tem levado a um aumento nos preços do petróleo e derivados.

“Quando a gente olha para o início do conflito, olhando para a curva de petróleo, para a precificação, talvez a gente possa dizer que o diagnóstico original é de um choque de oferta decorrente de um estrangulamento mais de ordem logística", disse.

O presidente do BC disse que, atualmente, a sinalização dos bancos centrais é de que ainda há muita incerteza sobre os efeitos da guerra na economia global, mas que o impacto esperado é de redução no crescimento econômico e aumento da inflação.

“Parece que vem ganhando uma interpretação de que hoje esse é um choque de oferta, que não afeta mais simplesmente uma questão logística, relativa a fechar o estreito de Ormuz, mas que afeta logística e capacidade produtiva também”, acrescentou.

Galípolo citou momentos anteriores em que houve choque de oferta, a exemplo da pandemia da covid-19, a guerra da Ucrânia e a guerra tarifária promovida pelos Estados Unidos.

“Até porque você tem um consenso dos banqueiros centrais de que um choque de oferta tende a produzir inflação para cima e crescimento para baixo. Nesse cenário, o que acaba acontecendo é que o intervalo de confiança para as projeções se amplia e a confiança que a gente tem em uma projeção se reduz”, acrescentou.

Crescimento da economia

Nesta quinta-feira, o BC divulgou o seu Relatório de Política Monetária , no qual manteve em 1,6% a projeção de crescimento da economia em 2026. O dado para o PIB é referente ao primeiro trimestre deste ano, sendo o mesmo valor daquele divulgado no relatório de dezembro.

A autarquia destaca, entretanto, que a atual previsão para o Produto Interno Bruto (PIB - soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país) está sujeita a “maior incerteza” diante dos potenciais efeitos dos conflitos no Oriente Médio.

“Se prolongado [o conflito], seus impactos predominantes no país e no exterior devem ser consistentes com um choque negativo de oferta, aumentando a inflação e reduzindo o crescimento, ainda que alguns setores da economia brasileira, especialmente o petrolífero, possam se beneficiar”, diz o relatório do BC.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Central Sicredi Nordeste
Economia Há 24 minutos

Cooperativa de crédito gera benefícios para associados do NE

Instituição financeira cooperativa garante montante de R$ 1,16 bilhão em benefícios econômicos para os seus mais de 311 mil associados no Nordeste ...
Economia Há 40 minutos

Agro brasileiro exportará via Turquia para contornar Estreito de Ormuz

Ministério da Agricultura anunciou acordo para transportar mercadorias

 © José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 1 hora

Dívida Pública sobe 2,31% em fevereiro e supera R$ 8,8 trilhões

Emissão de títulos prefixados puxou alta
Economia Há 4 horas

Lula diz que aumento do preço dos combustíveis é injustificável

Para o presidente, alta não tem a ver com a guerra no Oriente Médio

 Imagem de chandlervid85 no Freepik
Economia Há 5 horas

Bacalhau deve voltar à mesa dos brasileiros, diz Qive

Após sofrer retração em 2025, com queda de 26,6% no volume de vendas, amostra indica forte retomada no setor, aponta pesquisa da Qive

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 32°
32° Sensação
2.63 km/h Vento
68% Umidade
31% (0.45mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
34° 19°
Sábado
35° 20°
Domingo
34° 21°
Segunda
34° 20°
Terça
30° 20°
Últimas notícias
Economia Há 24 minutos

Cooperativa de crédito gera benefícios para associados do NE
Geral Há 24 minutos

Após cinco dias de internação, Sônia Guajajara recebe alta médica
Câmara Há 24 minutos

Lei cria Rota Turística do Enxaimel no município de Pomerode, em Santa Catarina
Senado Federal Há 24 minutos

Projeto do Senado, acesso gratuito a vacinas contra o câncer vai a sanção
Justiça Há 24 minutos

Moraes e Gilmar criticam vazamento de conversas do celular de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,23%
Euro
R$ 6,05 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,990,87 -2,55%
Ibovespa
182,732,67 pts -1.45%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6985 (25/03/26)
04
09
39
43
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3645 (25/03/26)
01
03
06
07
08
09
10
12
13
15
17
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias