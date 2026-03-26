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ONG oferece bolsas para alunos negros que estudam no exterior

Benfício é voltado para as áreas de ciência, tecnologia e matemática

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/03/2026 às 16h54
ONG oferece bolsas para alunos negros que estudam no exterior
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Fundo Baobá, uma instituição que busca promover a equidade racial, anunciou, nesta quinta-feira (26), o lançamento do programa Black STEM que prevê três bolsas de R$ 42 mil para pessoas negras que já estudam no exterior nas áreas de STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Além de proporcionar auxílio para pagamento de despesas anuais, o programa oferece mentorias, workshops , conexões com lideranças negras e acompanhamento psicológico.

Inicialmente, a bolsa tem duração de 12 meses, mas poderá ser renovada até o final do curso, desde que o estudante cumpra metas e compromissos assumidos junto ao programa.

“Todos esses elementos de incentivo contribuem para o fortalecimento das trajetórias dos bolsistas, não somente para apoiar o seu desenvolvimento acadêmico, mas também para fomentar um projeto futuro de atuação profissional pautado por um compromisso coletivo com a equidade racial”, afirma Taina Medeiros, Gerente de Programas do Fundo Baobá.

Para participar, os candidatos devem ser brasileiros natos ou naturalizados, autodeclarados negros (pretos ou pardos) e terem sido aceitos em universidades estrangeiras, no ano de 2024, em carreiras como astronomia, biologia, engenharias, medicina, ciência da computação.

A seleção será realizada de forma virtual e dividida em três etapas: análise de pré-requisitos, avaliação da candidatura com vídeo de apresentação e cartas de recomendação, e entrevistas individuais.

Os interessados precisam realizar a inscrição exclusivamente por formulário eletrônico. As inscrições podem ser feitas através do site do Fundo Baobá.

* Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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