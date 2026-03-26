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AUTOCOM 2026 debate impacto da IA e da Reforma Tributária

Com a Reforma Tributária e o avanço da Inteligência Artificial, o varejo brasileiro redefine suas prioridades tecnológicas em 2026 e exige rápida a...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/03/2026 às 16h18
AUTOCOM 2026 debate impacto da IA e da Reforma Tributária
divulgação AFRAC - AUTOCOM 2025

O segmento de automação comercial no Brasil entra em 2026 com vários desafios pela frente. Além da adoção da Inteligência Artificial, a adaptação dos sistemas à Reforma Tributária passa a ser uma das principais demandas do varejo brasileiro.

É nesse contexto que a AUTOCOM 2026, uma das principais feiras de automação comercial e tecnologia aplicada ao varejo da América Latina, será realizada de 31 de março a 2 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento reunirá líderes e profissionais em torno de temas como eficiência operacional, adoção da inteligência artificial, integração de sistemas, tributação e modernização da gestão.

A feira, que está na sua 26ª edição, reúne fabricantes de hardware, softwares e aplicativos que visam garantir a otimização dos negócios, ao mesmo tempo que proporcionam aos consumidores boas experiências de compra no varejo.

Entre os destaques que serão apresentados no evento estão os avanços dos meios de pagamento, por exemplo, Pix por biometria, Pix automático e transações por aproximação em dispositivos móveis, que ampliam a conveniência e a flexibilidade. Soluções que permitem dividir valores entre participantes e garantir a continuidade das vendas mesmo sem conexão reforçam a confiabilidade das operações.

"No ponto de venda, totens de autoatendimento, terminais inteligentes e dispositivos portáteis tornam a jornada mais ágil, reduzem filas e elevam a experiência do consumidor", afirma Edgard de Castro, presidente da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços, realizadora da AUTOCOM.

A sustentabilidade também ganha protagonismo, com equipamentos desenvolvidos a partir de materiais reciclados e alinhados às práticas de ESG. Ao mesmo tempo, plataformas integradas conectam loja física e canais digitais, centralizam dados e simplificam a gestão, favorecendo operações mais eficientes e consistentes.

A Inteligência Artificial amplia sua presença tanto na gestão fiscal e financeira quanto na análise do comportamento de consumo. "O resultado se traduz em decisões mais precisas e maior eficiência operacional. Novos formatos, como o pagamento pela palma da mão, apontam para uma experiência mais fluida, segura e integrada", completa o executivo.

Parte essencial da programação, o AUTOCOM Summit reúne especialistas em mais de 16 horas de conteúdo, entre painéis, palestras e debates voltados a aplicações práticas e desafios reais do setor. A agenda se organiza em três frentes: o novo ambiente regulatório e seus impactos na operação; a evolução dos pagamentos digitais, com destaque para Pix e Open Finance; e o uso da Inteligência Artificial aliado à integração entre e-commerce, delivery e omnicanalidade.

Por fim, Edgard de Castro reforça: "A AUTOCOM apresenta, na prática, soluções que já respondem às exigências da reforma tributária e à evolução dos meios de pagamento. No AUTOCOM Summit, aprofundamos esse cenário, com foco nos impactos da entrada em vigor em 2027 e no papel da Inteligência Artificial para ampliar eficiência e qualidade das decisões no varejo".

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