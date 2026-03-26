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Startup brasileira de IA inicia expansão internacional

Empresa avaliada em R$ 41,1 milhões abre primeiro endereço fora do Brasil, em Montevidéu, como parte da estratégia de crescimento na América Latina.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/03/2026 às 16h04
Startup brasileira de IA inicia expansão internacional
Divulgação Hablla

A internacionalização de empresas brasileiras de tecnologia tem ganhado ritmo nos últimos anos, impulsionada pela digitalização de processos e pela crescente demanda por soluções integradas de comunicação corporativa.

Nesse contexto, a Hablla, startup brasileira especializada em inteligência artificial aplicada à integração do WhatsApp a sistemas corporativos com operação unificada, anunciou a abertura de seu primeiro endereço fora do Brasil, em Montevidéu, no Uruguai. 

A empresa também captou 3,1 milhões de reais em rodada liderada pela Bossa Invest, do empresário João Kepler, em uma operação que avaliou a Hablla em 41 milhões de reais, movimento que reforça sua estratégia de expansão internacional na América Latina.

A escolha do Uruguai está alinhada a fatores como estabilidade regulatória, ambiente favorável à inovação e posição estratégica no Cone Sul. Segundo Marcus Barboza, CRO da empresa, a expansão reflete um novo estágio da operação. "A abertura de um endereço em Montevidéu representa um passo estruturado dentro do planejamento de crescimento internacional. A América Latina apresenta características de mercado semelhantes às do Brasil no uso intensivo de aplicativos de mensagem nas relações entre empresas e clientes", afirma.

Rodrigo Xavier, CEO da Hablla, destaca que a expansão envolve estruturação operacional e adaptação regional. "A estratégia contempla adequação regulatória, construção de parcerias locais e manutenção do padrão tecnológico desenvolvido no Brasil", declara.

Álvaro Magri, CTO, acrescenta que o movimento acompanha a maturidade do mercado latino-americano em transformação digital. "Há uma busca crescente por centralização de dados, automação de fluxos e governança nas interações digitais. A expansão ocorre em um cenário de maior exigência por eficiência operacional", avalia.

A presença em Montevidéu deverá funcionar como ponto de apoio para futuras iniciativas em outros países da América Latina. Análise sobre internacionalização de empresas publicada pela Gaia Consulting indica que joint ventures e parcerias locais são estratégias eficazes para enfrentar barreiras culturais e legais, aproveitando a experiência e infraestrutura de empresas já estabelecidas no mercado de destino.

"Com o novo endereço no Uruguai, a startup passa a integrar o grupo de empresas brasileiras de tecnologia que avançam além das fronteiras nacionais, acompanhando a tendência de internacionalização do setor e ampliando sua atuação em um mercado regional cada vez mais conectado", reforça Marcus.

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