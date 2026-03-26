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Prouni: prazo para entrar na lista de espera termina quinta-feira (26)

Estudante deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/03/2026 às 14h59
Prouni: prazo para entrar na lista de espera termina quinta-feira (26)
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os estudantes interessados em participar da lista de espera para o Programa Universidade para Todos (Prouni) devem se manifestar até as 23h59 desta quinta-feira (26).

A demonstração do interesse em participar da lista deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior , na parte do Prouni.

A iniciativa federal oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50% do valor da mensalidade) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas.

Todas as informações sobre as regras do processo seletivo estão no Edital nº 2/2026 .

Bolsas de estudo

Neste ano, estão sendo ofertadas 595.374 bolsas, em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.

A edição de 2026 é a maior da história do Prouni, que ocorre há 22 anos.

O requisito para ter a bolsa integral do programa é comprovar a renda familiar menor ou igual a um salário-mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar não pode ultrapassar três salários-mínimos por pessoa.

Resultado

O resultado dos pré-selecionados para a lista de espera será divulgado na próxima terça-feira (31).

Os pré-selecionados terão até 10 de abril para enviar a documentação necessária para comprovação das informações declaradas na inscrição. Os estudantes poderão comparecer às instituições de ensino superior para entregar presencialmente a documentação ou encaminhá-la por meio virtual definido pela faculdade privada.

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