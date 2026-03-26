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Gramado e Canela atraem turistas com experiências imersivas

Mauricio Pazdzicki, CEO do Laçador de Ofertas, destaca a presença de empreendimentos que tornam o turismo na Serra Gaúcha mais “vivencial”. Neles, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/03/2026 às 12h58
Gramado e Canela atraem turistas com experiências imersivas
Imagem de Freepik

Famoso destino turístico localizado na Serra Gaúcha, Gramado (RS) fechou 2025 com um total estimado de 7,9 milhões de visitantes. O número representa um crescimento em relação a 2024, quando o Rio Grande do Sul foi afetado pelas enchentes históricas e o número de turistas ficou em 6,5 milhões. Os dados são do Observatório do Turismo de Gramado.

Logo ao lado de Gramado, está Canela (RS), que também é destaque no cenário turístico e que busca, em 2026, atrair mais visitantes do exterior. Juntos, os dois municípios possuem uma série de atrativos que incluem parques temáticos, restaurantes, natureza e experiências diversas para adultos e crianças. Parque do Caracol, Mini Mundo, Snowland, Acquamotion, Criamigos, Mundo Lugano, Era do Fogo Fondue, Cara de Mau e Casa Lugano são alguns exemplos.

"O crescimento do turismo em Gramado e Canela é resultado de uma combinação de fatores. Um deles é a sinergia entre o setor público e o setor privado, que historicamente atuam juntos na promoção das cidades e no desenvolvimento de novos projetos. Essa cooperação permite planejamento, organização urbana e investimentos que mantêm o destino sempre atualizado", explica Mauricio Pazdzicki, CEO do Laçador de Ofertas.

Pazdzizicki destaca a chegada de novas atrações nos últimos anos que apostam em experiências imersivas e temáticas. Na sua visão, esses empreendimentos tornam o turismo mais "vivencial". Isto é, em vez de apenas visitar, o visitante participa de atrações que unem cenografia, narrativa, gastronomia e interação.

Para o empresário, o modelo de Gramado e Canela cria memórias muito mais marcantes e diferencia o destino dentro do cenário nacional. "A região conseguiu combinar parques temáticos, experiências gastronômicas, atrações familiares e eventos culturais de forma integrada, oferecendo opções para diferentes perfis de viajantes", pontua Pazdizicki.

Nesse contexto de expansão do turismo, o Laçador de Ofertas atua como uma online travel agency (OTA, ou agência de viagens online), reunindo, em um único ambiente digital, um portfólio extenso de atrações, gastronomia e hotéis. Uma das principais funcionalidades da plataforma é a proposta de menor preço, que busca gerar economia real para o turista.

"A ideia é permitir que o visitante vivencie mais experiências durante a viagem, ampliando o aproveitamento do destino. Ao mesmo tempo, essa política da condição financeira busca tornar o Laçador um canal extremamente competitivo e relevante para os parceiros", acrescenta Pazdizicki.

OTAs especializadas em destinos regionais, diz o empresário, desempenham um papel estratégico porque possuem profundo conhecimento do mercado local, do perfil do visitante e da dinâmica das atrações.

Outra característica da plataforma é a capacidade de trabalhar a demanda durante os 365 dias do ano, tanto na alta quanto na baixa temporada, alcançando diferentes perfis de público. Esse comportamento pode contribuir para uma distribuição mais equilibrada do fluxo turístico e para o fortalecimento da economia local, ressalta Pazdizicki.

Em relação ao futuro do turismo em Gramado e Canela, o empresário compartilha uma visão otimista. "Os visitantes podem esperar que a Serra Gaúcha continue evoluindo com novas atrações, experiências temáticas e empreendimentos turísticos, mantendo o destino sempre atualizado e atrativo", acredita ele.

Para saber mais, basta acessar o site do Laçador de Ofertas: https://www.lacadordeofertas.com.br﻿

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