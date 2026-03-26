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Evento traz imersão para responder desafios de mkt e vendas

Mundo RD Station acontecerá em agosto e oferecerá um encontro imersivo em que o futuro do marketing, das vendas e do atendimento no Brasil será apr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/03/2026 às 11h23
Evento traz imersão para responder desafios de mkt e vendas
Costão do Santinho/Divulgação

A RD Station — uma operação da TOTVS, empresa de tecnologia do Brasil — anuncia o Mundo RD Station, um encontro que se propõe a oferecer experiências imersivas e discutir caminhos para os desafios atuais das áreas de marketing e vendas.

De acordo com os organizadores, o evento nasce a partir de uma leitura do mercado que aponta que, à medida que marketing e tecnologia evoluíram, muitos encontros do setor passaram a repetir formatos, com conteúdos pouco aplicáveis à realidade das empresas. Nesse contexto, a RD informa que apresentará um evento mais prático e conectado aos desafios reais dos negócios.

A RD Station explica que o Mundo RD Station foi concebido como uma experiência mais restrita, personalizada e orientada à execução. A proposta reúne experiências imersivas que combinam a conexão entre participantes e executivos da empresa, diagnósticos a partir de setores e desafios reais, acesso antecipado e exclusivo a iniciativas da operação da TOTVS, conteúdos sobre tendências e apoio à construção de planos de ação concretos.

"Com o lançamento do Mundo RD Station, propomos um novo formato de encontro, mais alinhado às demandas atuais das empresas e ao momento de transformação do marketing e das vendas", explica Vicente Rezende, diretor de marketing da operação.

Segundo os organizadores do encontro, o evento contará com uma série de experiências desenhadas para promover conexões, troca de conhecimento e geração de negócios ao longo de toda a jornada dos participantes:

  • Benchmark e estratégia segmentada: encontros com especialistas de diferentes setores para construir estratégias adaptadas ao contexto de cada segmento, como educação, tecnologia, indústria, varejo, e-commerce, etc.;
  • Workshops: sessões práticas voltadas à construção e aprimoramento de processos de marketing, vendas e pós-vendas, com abordagem aplicada e orientada à execução;
  • Salas de discussão e soluções: ambientes para troca qualificada entre participantes e contato com soluções aderentes às operações de marketing e vendas, estimulando networking e geração de oportunidades;
  • Otimização de operação: espaço dedicado à conexão com parceiros que oferecem soluções personalizadas para desafios específicos de negócio, com foco em ganho de eficiência e performance;
  • Cases de sucesso: espaço dedicado à apresentação de resultados concretos alcançados por clientes da RD, fonte de inspiração para quem quer crescer;
  • Masterclasses: salas que receberão especialistas e lideranças de mercado para compartilhar metodologias, aprendizados e estratégias aplicadas, oferecendo conteúdo aprofundado e de alto valor para os participantes;
  • Just for C-Levels: área exclusiva para executivos de alto nível, com programação dedicada de talks e um lounge reservado para networking qualificado, promovendo conexões estratégicas em um ambiente mais restrito e personalizado.

Essas e outras dinâmicas acontecerão nos dias 4 e 5 de agosto, no Costão do Santinho, em Florianópolis (SC). A estimativa é de que o Mundo RD Station reúna aproximadamente 3 mil participantes entre clientes e parceiros e já está com inscrições abertas.

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