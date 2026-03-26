Evento traz imersão para responder desafios de mkt e vendas

A RD Station — uma operação da TOTVS, empresa de tecnologia do Brasil — anuncia o Mundo RD Station, um encontro que se propõe a oferecer experiências imersivas e discutir caminhos para os desafios atuais das áreas de marketing e vendas.
De acordo com os organizadores, o evento nasce a partir de uma leitura do mercado que aponta que, à medida que marketing e tecnologia evoluíram, muitos encontros do setor passaram a repetir formatos, com conteúdos pouco aplicáveis à realidade das empresas. Nesse contexto, a RD informa que apresentará um evento mais prático e conectado aos desafios reais dos negócios.
A RD Station explica que o Mundo RD Station foi concebido como uma experiência mais restrita, personalizada e orientada à execução. A proposta reúne experiências imersivas que combinam a conexão entre participantes e executivos da empresa, diagnósticos a partir de setores e desafios reais, acesso antecipado e exclusivo a iniciativas da operação da TOTVS, conteúdos sobre tendências e apoio à construção de planos de ação concretos.
"Com o lançamento do Mundo RD Station, propomos um novo formato de encontro, mais alinhado às demandas atuais das empresas e ao momento de transformação do marketing e das vendas", explica Vicente Rezende, diretor de marketing da operação.
Segundo os organizadores do encontro, o evento contará com uma série de experiências desenhadas para promover conexões, troca de conhecimento e geração de negócios ao longo de toda a jornada dos participantes:
Essas e outras dinâmicas acontecerão nos dias 4 e 5 de agosto, no Costão do Santinho, em Florianópolis (SC). A estimativa é de que o Mundo RD Station reúna aproximadamente 3 mil participantes entre clientes e parceiros e já está com inscrições abertas.