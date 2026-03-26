Quinta, 26 de Março de 2026
21°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Relatório de Transparência Salarial pode ser publicado até 6 de abril

Ministério do Trabalho prorrogou prazo para apresentação do documento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/03/2026 às 09h03

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) prorrogou até o dia 6 de abril o prazo para que empresas com 100 ou mais funcionários publiquem o Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, com informações sobre os critérios de remuneração para homens e mulheres. O prazo para a entrega do documento encerraria no dia 31 de março. As informações sobre o relatório podem ser acessadas no portal Emprega Brasil .

A medida atende ao disposto na Lei nº 14.611 , sancionada em 3 de julho de 2023, que estabelece a obrigatoriedade de igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens.

A legislação determina que empresas com 100 ou mais empregados adotem medidas para garantir essa igualdade, como transparência salarial, mecanismos de fiscalização e canais seguros para denúncias de discriminação. Além disso, devem apresentar o relatório com as informações duas vezes ao ano.

“A publicação do relatório pelas empresas é obrigatória. O descumprimento pode resultar na aplicação de multa, conforme previsto na legislação. O MTE faz o monitoramento e a fiscalização do cumprimento da exigência”.

Pelo portal, os empregadores podem baixar o documento e publicá-lo em seus canais institucionais — como sites , redes sociais ou outros meios equivalentes. A medida visa assegurar fácil acesso e ampla visibilidade para trabalhadores e para o público em geral.

O MTE disse ainda que a prorrogação do prazo ocorreu devido a problemas técnicos no acesso aos dados. Após o prazo final, a expectativa do ministério é publicar a quinta edição do relatório, com todos os dados consolidados, ainda no mês de abril.

O documento reúne as informações referentes ao período de janeiro a dezembro de 2025, além de dados complementares enviados pelos empregadores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Americanas pedem à Justiça encerramento da recuperação judicial

Rombo contábil de R$ 20 bilhões foi descoberto em janeiro de 2023
Economia Há 4 horas

Axi Lança Podcast “The Strategy Room”, com Kathy Lien

Nova série Axi Select reúne traders e profissionais do mercado para falar sobre estratégia, gestão de riscos e mercados globais
Economia Há 10 horas

Classe C é a que mais se dedica ao empreendedorismo, diz estudo

Flexibilidade e ganhos maiores estão entre os atrativos
Economia Há 10 horas

Latam incorpora na frota os primeiros aviões da Embraer

Evento com presença de Lula marcou investimento bilionário

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 15 horas

Governo prevê arrecadar R$ 4,4 bi com taxação de fintechs, bets e JCP

Cortes de benefícios tributários elevarão receitas em R$ 16,5 bi

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 32°
26° Sensação
1.83 km/h Vento
81% Umidade
31% (0.45mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
34° 19°
Sábado
35° 20°
Domingo
34° 21°
Segunda
34° 20°
Terça
30° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Comissão mista aprova medida provisória que reajusta remuneração das forças de segurança do DF
Obras Há 3 minutos

Governo Leite supera entraves e conclui obra da Barragem Jaguari, em São Gabriel
Justiça Eleitoral Há 6 minutos

tendimento itinerante será realizado em Braga para emissão e transferência de títulos de eleitor
Justiça Há 58 minutos

Operação da PF combate lavagem de dinheiro e evasão de divisas
Economia Há 58 minutos

Relatório de Transparência Salarial pode ser publicado até 6 de abril

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,25%
Euro
R$ 6,03 -0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,426,97 -2,23%
Ibovespa
185,424,28 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6985 (25/03/26)
04
09
39
43
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3645 (25/03/26)
01
03
06
07
08
09
10
12
13
15
17
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias