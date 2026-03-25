TomTicket lança interface focada em eficiência no suporte

A TomTicket, empresa brasileira especializada em soluções para gestão de suporte e atendimento ao cliente, anunciou a atualização da interface de sua plataforma. A mudança traz um novo design, navegação mais intuitiva e melhorias na organização das informações, com o objetivo de aumentar a produtividade das equipes e acompanhar as transformações do mercado.

De acordo com o CEO da empresa, Flávio Tomazio, a reformulação é resultado da evolução natural da plataforma, que nos últimos anos ampliou significativamente suas funcionalidades e integrações. "A atualização da interface nasce desse crescimento. Entendemos que era o momento de modernizar a experiência visual e de navegação, tornando o sistema mais intuitivo, rápido e alinhado às necessidades das equipes", afirma.

O desenvolvimento da nova interface envolveu estudos de usabilidade, prototipagem, testes internos e validações com usuários. Segundo o executivo, o feedback dos clientes teve papel central na definição das melhorias implementadas.

"A TomTicket sempre manteve um canal próximo com seus usuários, e muitas melhorias surgiram a partir de sugestões de quem utiliza a plataforma no dia a dia. Esse diálogo ajudou a aprimorar a navegação, a organização das informações e a agilidade das ações dentro do sistema", explica.

Entre as principais mudanças estão uma interface visual mais moderna, menus reorganizados e navegação mais fluida. A atualização também contempla melhorias em relatórios, pesquisa de informações, dashboards e formulários de cadastro.

A reorganização das funcionalidades foi pensada para reduzir etapas e facilitar o trabalho das equipes responsáveis pela gestão de chamados e pelo relacionamento com clientes. Segundo Tomazio, quando a navegação é mais intuitiva e as informações estão melhor organizadas, os atendentes conseguem localizar dados e executar tarefas com mais agilidade, impactando diretamente na produtividade e na qualidade do atendimento.

Além de aprimorar a experiência atual, a nova interface cria uma base tecnológica mais flexível para futuras evoluções. A atualização facilita a implementação de novos recursos, integrações e melhorias previstas no roadmap da empresa, especialmente em um contexto em que automação, inteligência de dados e omnicanalidade ganham relevância.

Para os clientes que já utilizam a plataforma, as funcionalidades permanecem as mesmas, mas com uma experiência mais organizada e intuitiva. A nova interface está sendo disponibilizada de forma gradual, permitindo adaptação progressiva sem impacto na rotina de trabalho.

"O mercado de atendimento ao cliente está cada vez mais orientado por agilidade, integração de canais e automação. As empresas precisam de ferramentas que centralizem o relacionamento e ofereçam experiências mais rápidas e eficientes", pontua o CEO.

A empresa destaca que seguirá investindo na evolução da tecnologia e na incorporação das demandas dos usuários. "O relacionamento próximo com nossos clientes sempre foi uma característica da TomTicket. Continuaremos ouvindo o mercado e incorporando essas demandas ao desenvolvimento da plataforma", conclui.