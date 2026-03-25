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Goper estreia na FIBO Global Fitness 2026

Marca do grupo Trendx avança na internacionalização e lança bike inteligente com reconhecimento facial em evento global da indústria fitness.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/03/2026 às 19h10
Goper estreia na FIBO Global Fitness 2026
Trendx

A Goper, marca brasileira do grupo Trendx, que une tecnologia, personalização e propósito para inspirar movimento, confirma sua estreia como expositora na FIBO Global Fitness 2026, um dos principais encontros da indústria global de fitness e bem-estar. O encontro acontece entre os dias 16 e 19 de abril, no Centro de Exposições Koelnmesse, em Colônia, na Alemanha, reunindo fabricantes, empresários, investidores e especialistas de diferentes países.

Realizada há mais de quatro décadas, a FIBO se consolidou como um dos termômetros globais do setor, concentrando lançamentos, tendências, inovação tecnológica e novos modelos de negócio. É nesse contexto que a Goper marca seu primeiro movimento estruturado de internacionalização.

A empresa apresenta seu ecossistema de equipamentos conectados a uma plataforma digital proprietária, que integra aulas, orientação de treinos e métricas de desempenho em tempo real. Fundada em 2022 dentro do ecossistema Trendx, a marca nasceu com a proposta de unir tecnologia e experiência para estimular constância e engajamento na prática de atividade física. O grupo, com mais de 15 anos de atuação no mercado fitness, reúne ainda marcas como Keiser e RAE, atendendo academias, clubes, hotéis, condomínios e residências em todo o Brasil.

A presença na feira sinaliza um novo momento para o grupo, que busca fortalecer conexões fora do Brasil e apresentar ao mercado internacional soluções desenvolvidas com base em engenharia e tecnologia aplicadas ao treino. "Estar na FIBO é uma oportunidade de mostrar o que temos construído no Brasil e avançar nas relações com operadores e parceiros de diferentes países", afirma Luís Canevari, CEO e fundador da Trendx, destacando que a marca já conta com distribuidores na Europa e na América do Sul.

Além da esteira Goper Pro Max com software de reconhecimento facial integrado, uma das primeiras do mundo com essa tecnologia, que permite acesso automático ao perfil do usuário desde o início da prática, a Goper apresenta também a novidade do portfólio de equipamentos de cardio, a bike Goper Pro Experience com o mesmo sistema.

Essa inovação identifica o usuário automaticamente, conecta o equipamento ao seu perfil, acessando histórico de desempenho, preferências e métricas de forma imediata. Com isso, há um aumento do engajamento e eleva o padrão da academia.

"Vamos levar nossa infraestrutura inteligente de cardio, com reconhecimento facial e personalização para o aluno em tempo real, o nosso grande diferencial competitivo. Esse é um movimento estratégico de expandir internacionalmente e impactar o maior número de pessoas com a Goper", diz Canevari.

Serão exibidos no estande da FIBO ainda a Goper Smart Bike, a esteira Runway e a esteira Personal Touch. Todos os equipamentos são integrados à plataforma digital da marca, que conta com mais de 3 mil aulas ao vivo e on demand, além de métricas de performance, recursos de personalização e scenic view, oferecendo uma experiência contínua e conectada.

Completando o ecossistema apresentado na feira está a Goper Smart Band, dispositivo vestível que atua como frequencímetro e permite o monitoramento em tempo real dos dados do aluno em aulas coletivas. A partir dessas informações, gestores e professores conseguem orientar com mais precisão, ajustar a intensidade dos exercícios e conduzir treinos mais seguros e eficientes.

Além das bikes e esteiras, a marca também desenvolve máquinas de força com engenharia própria, seguindo padrões internacionais de qualidade e atendendo diferentes perfis de operação.

Com um portfólio completo, a empresa oferece soluções tanto para uso profissional quanto para o mercado residencial e já está presente em algumas das maiores redes de academias do país.

Ao levar suas soluções à FIBO Global Fitness 2026, a Goper avança em sua estratégia de expansão internacional e reforça seu posicionamento ao integrar tecnologia, dados e experiência para transformar a relação das pessoas com a atividade física.

Serviço:

Evento: FIBO Global Fitness 2026
Data: de 16 a 19 de abril
Horário: das 9h às 18h
Local: hall 6, stand A95, Exhibition Centre Cologne, Messeplatz 1 50679, Colônia, Alemanha

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