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Empresa 3nStar adquire POStech e entra no Brasil

A 3nStar anunciou a aquisição da brasileira POStech, especializada em automação comercial e autoatendimento, como parte de sua estratégia de expans...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/03/2026 às 18h44
Empresa 3nStar adquire POStech e entra no Brasil
3nStar

A 3nStar Inc., fabricante global de soluções para ponto de venda (POS) e captura automática de dados, anuncia a aquisição da POStech, empresa brasileira especializada em automação comercial, equipamentos de Kitchen Display System (KDS) e soluções de autoatendimento. Com a consolidação das operações prevista para o primeiro trimestre de 2026, a aquisição integra a estratégia de crescimento da 3nStar na América Latina e fortalece a presença da companhia no mercado brasileiro.

Com sede em Doral, na Flórida (EUA), a 3nStar desenvolve soluções tecnológicas voltadas à automação de operações em setores como varejo, hospitalidade, logística e serviços. Seu portfólio inclui equipamentos como sistemas POS, scanners, impressoras térmicas, dispositivos móveis e periféricos voltados à captura automática de dados e à gestão de operações no ponto de venda. A companhia possui operações em mais de 30 países, conta com uma rede global de distribuidores e acumula experiência no desenvolvimento de soluções para diferentes segmentos da economia.

"Esta aquisição reforça nossa estratégia de crescimento de longo prazo na América Latina e fortalece significativamente nossa atuação no Brasil. Ao combinar recursos globais com uma liderança local sólida, ampliamos nossa capacidade de investir em inovação, talentos e tecnologia, mantendo disciplina operacional e visão estratégica de longo prazo", comenta Elias Botbol, presidente e CEO da 3nStar.

Mesmo antes da consolidação da operação local, o Brasil já havia sido identificado pela companhia como um mercado estratégico para expansão regional. A companhia aposta em tecnologias voltadas à melhoria da eficiência operacional, automação de processos e aprimoramento da experiência do cliente, temas cada vez mais centrais na transformação das operações de varejo e serviços.

Brasil mantém operação local e amplia estrutura executiva

Com sede em Curitiba (PR), a operação combinada seguirá atendendo clientes e parceiros durante o processo de integração, mantendo o portfólio de produtos e serviços atualmente oferecido pela POStech.

No Brasil, as operações seguirão sob a liderança de Romeu Souza Jr., diretor de Produtos e Serviços, e Leandro Singulani, diretor comercial Brasil da POStech. "A aquisição pela 3nStar amplia significativamente nossas capacidades. Estamos integrando nossa expertise no mercado brasileiro a um portfólio global de produtos e tecnologias, fortalecendo nossa proposta de valor e mantendo a continuidade total dos negócios", destaca Romeu.

"Seguimos totalmente comprometidos com nossos clientes e parceiros. Com uma estrutura organizacional ampliada e maior escala operacional, estamos preparados para acelerar o crescimento, expandir oportunidades comerciais e manter o padrão de excelência que sempre caracterizou a POStech", complementa Leandro.

Como parte da estratégia de crescimento e integração da companhia na região, a estrutura executiva será reforçada com a chegada de profissionais experientes do setor. Marcelo Hirsch assume como vice-presidente de Estratégia e Alianças, com foco em expansão regional e parcerias estratégicas, enquanto Adolar Nardes passa a atuar como Chief Financial and Operations Officer, fortalecendo a governança e eficiência operacional.

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