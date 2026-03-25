Câmara aprova regime de urgência para dois projetos de lei

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (25) o regime de urgência para duas propostas. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Confira as propostas que passam a tramitar com urgência:

PL 4740/25, do Senado, que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular em todo o país;

PLP 77/26, do Senado, que ajusta a Lei de Diretrizes Orçamentárias ( LDO ), adequando-a à nova licença-paternidade e ao incentivo fiscal à reciclagem. A nova licença-paternidade já terá impacto no Orçamento de 2027.

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