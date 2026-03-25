Comissão aprova projeto que prevê manutenção mensal de elevadores, esteiras e escadas rolantes

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 6125/13 , que prevê regras para conservação e manutenção de elevadores, esteiras e escadas rolantes em edifícios.

A proposta prevê manutenção preventiva mensal, uso de peças originais ou compatíveis e inspeção anual com relatório técnico assinado por engenheiro, sob risco de interdição. O texto também obriga proprietários e responsáveis pelos imóveis a autorizar reparos e substituição de peças essenciais à segurança.

Como foi analisada em caráter conclusivo, a proposta poderá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara. Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pelas duas Casas.

Sanções

Em caso de descumprimento da futura lei, o texto prevê responsabilização civil e criminal do proprietário ou responsável pelo imóvel e da empresa contratada para manutenção, nos casos de omissão, negligência ou imperícia comprovadas.

O relator, deputado Lucas Redecker (PSDB-RS), recomendou a aprovação do texto, apresentado pelo deputado Jerônimo Goergen (PP-RS). “Uma legislação unificada contribuirá para a segurança dos usuários”, disse Goergen.