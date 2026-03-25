Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes em epidemias

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4124/24 , que assegura prioridade para gestantes e lactantes receberem insumos de qualquer natureza para proteção contra epidemias ou agravos inusitados à saúde.

Tais insumos podem ser vacinas, medicamentos ou equipamentos de proteção individual, entre outros.

A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), incluindo a garantia no trecho que trata da proteção à gestante e ao bebê.

Como foi analisada em caráter conclusivo, a proposta poderá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara. Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pelas duas Casas.

Proteção

A relatora, deputada Maria Arraes (Solidariedade-PE), recomendou a aprovação. “O escopo da proposta é trabalhar para preservar as gestantes e os bebês, durante o período gestacional e nos primeiros meses de vida”, disse.

Autora do projeto, a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) afirmou que o objetivo é favorecer gestantes e lactantes no recebimento de insumos. “A experiência recente da pandemia de Covid-19 mostrou que eles são importantes”, declarou.