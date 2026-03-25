Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Serviços de segurança gerenciada crescem no Brasil

Modelo de MSS ajuda a reduzir custos internos e ampliar escalabilidade, oferecendo proteção contra ameaças cada vez mais sofisticadas.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/03/2026 às 13h59
Serviços de segurança gerenciada crescem no Brasil
Imagem de Freepik

O aumento da complexidade dos ataques cibernéticos tem levado empresas de diferentes setores a repensarem suas estratégias de proteção digital. Um relatório da NordVPN, divulgado pela CNN Brasil, aponta que o país registrou 700 milhões de ataques virtuais em um período de 12 meses, o que representa cerca de 1.379 golpes por minuto. Um levantamento da Fortune Business Insights projeta que o mercado de serviços gerenciados de segurança cibernética deve alcançar US$ 21 bilhões em 2026 e ultrapassar US$ 50 bilhões até 2034. No cenário brasileiro, a estimativa é que o setor atinja USD 2.048,2 milhões nos próximos oito anos, segundo dados da IMARC Group. Esse crescimento reflete a busca por soluções mais robustas e escaláveis, como os Serviços de Segurança Gerenciados (Managed Security Services – MSS). O modelo tem ganhado espaço por oferecer acesso contínuo a especialistas, tecnologias avançadas e monitoramento 24×7, sem que as empresas precisem estruturar internamente equipes e processos complexos. De acordo com Luiz Henrique Silveira, diretor de tecnologia da Brasiline, o cenário de ameaças tem evoluído em uma velocidade muito maior do que a capacidade que muitas empresas têm de manter internamente equipes, tecnologias e processos atualizados.

"Uma equipe interna exige investimentos constantes em contratação, capacitação, ferramentas e infraestrutura. Já o MSS entrega segurança como serviço, com especialistas dedicados, processos maduros e tecnologias já integradas em uma operação estruturada de SOC (Security Operations Center)", explica. "Na prática, o cliente passa a contar com um time completo e uma operação de segurança consolidada, com custos previsíveis e maior escalabilidade", acrescenta Silveira. O aumento dos ataques tem impulsionado a adoção desse modelo. Segundo o executivo, as empresas perceberam que abordagens tradicionais já não são suficientes e que precisam de visibilidade contínua, capacidade de detecção rápida e resposta estruturada a incidentes. "Os serviços de MSS combinam tecnologia, inteligência e processos especializados. A partir de um SOC estruturado, é possível monitorar ambientes, identificar comportamentos suspeitos, investigar incidentes e agir rapidamente para conter ameaças", ressalta.

Solução com base em demandas reais
Além do monitoramento, os serviços gerenciados podem incluir análise de vulnerabilidades, relatórios estratégicos e consultoria contínua, ajudando as empresas a evoluírem sua maturidade em cibersegurança.

Nesse contexto, a Brasiline Tecnologia desenvolveu sua solução de MSS ao longo de mais de 15 anos de atuação no setor, com base em demandas reais de clientes. "Nosso objetivo é oferecer segurança de ponta a ponta como serviço, combinando monitoramento, gestão de vulnerabilidades, inteligência de ameaças e suporte especializado, atendendo empresas que precisam fortalecer sua postura de segurança sem ampliar a complexidade operacional", afirma Silveira. Com o avanço dos ataques digitais, os serviços de segurança gerenciados se consolidam como uma alternativa estratégica para empresas que buscam proteção sem comprometer recursos internos. O diretor de tecnologia da Brasiline pontua que o processo de implementação começa com uma análise do ambiente do cliente para entender riscos, necessidades e nível de maturidade em segurança. "A partir daí, são definidas tecnologias e integrações necessárias para iniciar o monitoramento contínuo", complementa.

"Ao longo da operação, o cliente conta com acompanhamento especializado, relatórios periódicos, análise de incidentes e recomendações estratégicas para aprimorar continuamente sua postura de segurança", conclui o diretor. Para saber mais, basta acessar o site da Brasiline.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Siemens Healthineers
Tecnologia Há 3 horas

Tecnologia no tratamento do câncer pode reduzir custos

Radioterapia de última geração permite tratar mais pacientes por dia e contribui para diminuir custos no sistema de saúde e gargalos na jornada do ...

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Akamai anuncia solução de orquestração de IA no edge

A Akamai Inference Cloud é a primeira implementação em escala global do NVIDIA AI Grid do setor, roteando de forma inteligente cargas de trabalho d...

 Huawei
Tecnologia Há 6 horas

Huawei FreeBuds Pro 5 chega ao Brasil em ação única

Para lançamento de produto central em sua estratégia no Brasil, Huawei faz ação única com preço exclusivo.

Silvio Petrini
Tecnologia Há 6 horas

Prêmio internacional marca setor de Transfer Pricing BR

Uma consultoria brasileira especializada em Transfer Pricing foi reconhecida pela revista norte-americana Financial Services Review como a melhor d...

 Imagem gerada por IA (Chat GPT)
Tecnologia Há 7 horas

Dados apontam por que PMEs desistem do crédito

Dados da Confederação Nacional da Indústria mostram que parte relevante das empresas deixa de buscar crédito diante de juros elevados, exigência de...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 30°
31° Sensação
2.88 km/h Vento
60% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

CAS aprova projeto que restringe alimentos ultraprocessados em hospitais
Senado Federal Há 6 minutos

Girão pede ao STF a abertura da CPI do Banco Master
Fazenda Há 6 minutos

Sorteio mensal de março do Programa Nota Fiscal Gaúcha será realizado em 2 de abril
Receita Estadual Há 6 minutos

Receita Estadual reforça necessidade de ampliar cooperação entre Estado e municípios para garantir avanços na Reforma Tributária
Senado Federal Há 6 minutos

Aprovada facilitação de parcerias entre governo e OSCs em calamidades

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -0,09%
Euro
R$ 6,04 -0,56%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 393,121,85 +1,33%
Ibovespa
185,424,28 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias