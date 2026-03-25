Unicamp abre investigação interna sobre furto de material biológico

A Reitoria da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) instaurou uma sindicância interna para apurar o furto de material de pesquisa que aconteceu no Instituto de Biologia da instituição.

O crime foi cometido no último fim de semana. Na segunda-feira (23), a Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante a professora Soledad Palameta Miller, da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Unicamp.

A docente foi liberada na terça-feira (24). Segundo as autoridades, ela é suspeita de furtar o material do Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada do Instituto de Biologia.

A PF cumpriu mandado de busca a apreensão e localizou o material com a professora .

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu apoio técnico às autoridades policiais.

A docente pode responder por furto qualificado, fraude processual e transporte irregular de organismo geneticamente modificado.

A Agência Brasil tenta conseguir contato com a defesa da professora.