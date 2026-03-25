Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Huawei FreeBuds Pro 5 chega ao Brasil em ação única

Para lançamento de produto central em sua estratégia no Brasil, Huawei faz ação única com preço exclusivo.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/03/2026 às 12h33
Huawei FreeBuds Pro 5 chega ao Brasil em ação única
Huawei

A evolução dos dispositivos de áudio sem fio tem ampliado o papel dos fones de ouvido no cotidiano, combinando desempenho técnico, inteligência artificial (IA) e design como parte da experiência do usuário. Esse movimento se reflete na chegada do FreeBuds Pro 5, nova geração de fones premium da Huawei, que passa a integrar o portfólio da marca no Brasil a partir de 4 de abril.

O lançamento ocorre em um contexto de crescimento do mercado de dispositivos true wireless, impulsionado pela demanda por maior qualidade sonora e recursos inteligentes. De acordo com análise publicada pelo Audiophile On, o setor tem avançado na incorporação de tecnologias como áudio de alta resolução, cancelamento de ruído adaptativo e personalização baseada em inteligência artificial, refletindo mudanças no comportamento de consumo.

O FreeBuds Pro 5 incorpora um sistema acústico Dual-Drive, com dois drivers independentes responsáveis por diferentes faixas de frequência. Essa configuração visa contribuir para maior separação sonora e redução de distorções, especialmente em conteúdos com maior complexidade instrumental.

Entre os recursos técnicos, o modelo oferece suporte à transmissão de áudio em alta resolução, com taxa de até 2,3 Mbps e qualidade de 48 kHz/24-bits. Esse tipo de tecnologia está associado ao conceito de áudio lossless, que, segundo a Audio Engineering Society (AES), busca preservar as características originais das gravações durante a reprodução digital.

O dispositivo também incorpora sistemas baseados em inteligência artificial para otimização do desempenho em diferentes ambientes. O cancelamento de ruído utiliza uma arquitetura que analisa variáveis externas em tempo real e ajusta automaticamente os níveis de atenuação, prática já observada em modelos recentes da categoria.

No uso cotidiano, a captação de voz é realizada por um conjunto de três microfones, combinado a sensores adicionais. O desempenho sonoro é complementado pela tecnologia HUAWEI Sound, desenvolvida com base em estudos acústicos e com participação de instituições como o Conservatório Central de Música de Pequim. A proposta é aproximar a experiência de escuta de padrões utilizados em ambientes profissionais.

O modelo oferece diferentes perfis de áudio, como Balanced, Voice, Classical e Bass, permitindo ajustes conforme o tipo de conteúdo reproduzido.

No design, o produto segue o conceito "Star Oval", com acabamento metálico e formas geométricas. A construção considera diferentes formatos de orelha, com variações de ponteiras de silicone para adaptação ao usuário.

O dispositivo possui certificação IP57 de resistência à água e poeira, o que amplia as possibilidades de uso em diferentes contextos, incluindo atividades físicas e deslocamentos urbanos.

Entre os recursos adicionais, estão a conexão simultânea com dois dispositivos, compatibilidade com sistemas Android, iOS e Windows, além de integração com o aplicativo HUAWEI Audio Connect para ajustes personalizados. O modelo também inclui áudio espacial com rastreamento de cabeça, modos adaptativos de volume e configurações sonoras ajustáveis.

Segundo Diego Marcel, gerente de relações públicas da Huawei Consumer Business Group no Brasil, o lançamento acompanha mudanças no comportamento do consumidor: "O mercado de áudio evolui para além da qualidade sonora, incorporando inteligência e personalização como elementos centrais da experiência. Tecnologias como cancelamento de ruído adaptativo e áudio em alta resolução refletem uma demanda por maior imersão no uso cotidiano".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Silvio Petrini
Tecnologia Há 1 hora

Prêmio internacional marca setor de Transfer Pricing BR

Uma consultoria brasileira especializada em Transfer Pricing foi reconhecida pela revista norte-americana Financial Services Review como a melhor d...

 Imagem gerada por IA (Chat GPT)
Tecnologia Há 2 horas

Dados apontam por que PMEs desistem do crédito

Dados da Confederação Nacional da Indústria mostram que parte relevante das empresas deixa de buscar crédito diante de juros elevados, exigência de...

 Imagem gerada por IA (Chat GPT)
Tecnologia Há 2 horas

Dados indicam efeitos do custo do crédito nas PMEs

Mesmo com a redução da taxa Selic para 14,75%, o custo do crédito segue elevado no Brasil. Dados da Serasa Experian indicam recorde de 8,9 milhões ...

 Marketink Unimed
Tecnologia Há 3 horas

Paraíba supera barreiras e avança na telecirurgia robótica

Em dois dias, hospital de João Pessoa realizou três procedimentos inéditos na América, o que coloca o Brasil no mapa mundial de inovação em saúde.

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

CFM define regras para IA e garante autonomia do médico

Exigências estabelecem novos deveres para os médicos no uso da inteligência artificial.

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
33° Sensação
2.11 km/h Vento
63% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Projeto do novo Plano Nacional de Educação vai ao Plenário com urgência
Senado Federal Há 9 minutos

CDH aprova regras para atendimento a indígena vítima de violência doméstica
Economia Há 9 minutos

CEO do Grupo Fictor é alvo da PF por fraudes contra a Caixa
Segurança Pública Há 9 minutos

Governo Leite supera R$ 2 bilhões em investimentos para qualificação da segurança pública
Senado Federal Há 9 minutos

CDH aprova penas maiores para crimes sexuais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,21%
Euro
R$ 6,04 -0,56%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 392,715,39 +1,34%
Ibovespa
185,419,38 pts 1.59%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias