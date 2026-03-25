Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Parlamento gaúcho aprova aumento salarial para professores da rede pública estadual

Reajuste de 5,4% segue índice nacional e terá pagamento retroativo desde janeiro

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
25/03/2026 às 08h47
Parlamento gaúcho aprova aumento salarial para professores da rede pública estadual
Professores e sindicalistas do Cpers lotaram as galerias da Assembleia defendendo o reajuste. (Foto: Marcelo Oliveira / ALRS)

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que reajusta o piso salarial dos professores do Estado. A correção no vencimento será de 5,4%, o mesmo índice aplicado ao piso nacional do magistério, e será paga de forma retroativa a partir de 1º de janeiro.

Para que os novos salários passem a valer, o texto ainda precisa ser sancionado pelo governador Eduardo Leite, que havia encaminhado o projeto em regime de urgência, no início de fevereiro. Apesar de o projeto já estar aprovado, os deputados ainda precisam votar a redação final da lei antes de ser encaminhada ao Palácio Piratini, o que está previsto para ocorrer na sessão da próxima terça-feira (31).

Com isso, a previsão é de que os novos salários sejam pagos a partir da folha de abril, depositada no dia 30 do mês, enquanto o retroativo do primeiro trimestre deve ser pago em folha suplementar.

O reajuste incide sobre toda a tabela do magistério estadual, incluindo professores inativos e pensionistas com direito à paridade. Profissionais temporários também serão contemplados.

O salário de entrada na carreira passa de R$ 5.111,05 para R$ 5.387,05, considerando uma jornada de 40 horas semanais. O impacto financeiro declarado pelo governo para o ano de 2026 é de R$ 424 milhões.

O piso nacional do magistério é atualizado anualmente pelo Ministério da Educação e serve de referência para o vencimento dos professores nas redes públicas de ensino.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 24 horas

Instituto oferta videoaulas de português a alunos do ensino médio

Arquivos estão disponíveis no portal da OBMep

 (Foto: Reprodução / ASCOM – Prefeitura de Derrubadas)
Educação Destaque Há 1 dia

Derrubadas conquista certificação máxima em alfabetização e se destaca no cenário nacional

Município supera metas, atinge altos índices de aprendizagem e integra grupo seleto no Estado.
Educação Há 2 dias

Para especialistas, alfabetização na idade correta é marco para o país

Em 2025, 66% das crianças brasileiras aprenderam a ler na idade certa

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Criança diz a Lula que um "mundo mágico" se abriu ao aprender a ler

Brasil teve 66% das crianças alfabetizadas em idade certa

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Brasil atinge meta com 66% das crianças alfabetizadas em idade certa

Objetivo é chegar a 80% em 2030

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
32° Sensação
1.94 km/h Vento
58% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Economia Há 26 minutos

Ultrafiltração ajuda a viabilizar reúso de água em ETAs
Tecnologia Há 41 minutos

Huawei FreeBuds Pro 5 chega ao Brasil em ação única
Política Há 41 minutos

Lula batiza primeiro caça Gripen produzido no Brasil
Saúde Há 41 minutos

Vacinação contra a gripe começa no DF
Senado Federal Há 41 minutos

Lei facilita crédito à exportação para micro e pequenas empresas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,18%
Euro
R$ 6,04 -0,58%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 392,331,42 +1,22%
Ibovespa
185,436,31 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias