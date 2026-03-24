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BC reforça segurança em contas de instituições no sistema de pagamento

Medidas ocorrem dois dias após ataque hacker a banco

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/03/2026 às 21h12
BC reforça segurança em contas de instituições no sistema de pagamento
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

As instituições financeiras terão novos recursos para agirem em caso de suspeitas de fraude ou de ataque hacker. O Banco Central (BC) anunciou nesta terça-feira (24) novas medidas para aumentar a segurança e melhorar a gestão da Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI), usada por bancos e demais instituições para liquidar transações em tempo real.

As medidas ocorrem dois dias após um ataque hacker desviar cerca de R$ 100 milhões do Banco BTG Pactual por meio da Conta PI da instituição.

O BC, no entanto, nega que o reforço na segurança decorra do incidente e informa que as mudanças integram uma nova etapa de melhorias no Agenda BC, que pretende modernizar o sistema de pagamentos no país.

O que muda?

A nova fase amplia ferramentas de monitoramento e reação a riscos operacionais e fraudes, com foco nas contas utilizadas no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI).

Conta PI

A Conta PI é mantida pelas instituições no Banco Central para viabilizar liquidações instantâneas. O controle adequado desses recursos é essencial para garantir o funcionamento contínuo e seguro do sistema de pagamentos.

Novas regras

As novas medidas incluem:

  • Limite mínimo de saldo operacional
  • Bloqueio automático da conta
  • Canal alternativo para consulta de extrato

Mais controle

Com o limite mínimo, as instituições podem definir um valor abaixo do qual novas transações não serão autorizadas. A medida funciona como um “piso de segurança” para evitar perdas em caso de falhas ou irregularidades.

Bloqueio automático

Se o saldo atingir o limite mínimo e a função estiver ativada, a conta será bloqueada automaticamente para novas operações, até que a instituição faça o desbloqueio manual.

Canal extra

Outra novidade é a criação de um canal alternativo para consulta de extratos, permitindo o acompanhamento das movimentações mesmo em caso de falhas de acesso à rede do sistema financeiro.

Desde 2025, estão disponíveis funcionalidades como:

  • Monitoramento de saldo em tempo real
  • Alertas automáticos de risco
  • Bloqueio e desbloqueio manual

Objetivo

Segundo o Banco Central, as medidas buscam reforçar a segurança operacional, proteger recursos das instituições e aumentar a confiança no sistema financeiro. A autoridade monetária informou que as mudanças também pretendem ampliar a capacidade de adaptação do ambiente de pagamentos instantâneos no Brasil.

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