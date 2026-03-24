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Corpora lança inteligência artificial para psicólogos

A plataforma de gestão de consultórios brasileira Corpora anunciou um novo pacote de funcionalidades de inteligência artificial voltado à rotina cl...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/03/2026 às 18h43
Corpora lança inteligência artificial para psicólogos
pexels/gemini

A Corpora, plataforma de gestão para psicólogos, anunciou a integração de novas funcionalidades de inteligência artificial (IA) ao prontuário digital. O pacote inclui recursos de reescrita de textos, resumo de anotações, planejamento de sessão, transcrição e conversão de imagem em texto, ampliando o uso de automação em tarefas de apoio à documentação clínica.

A proposta, segundo a empresa, é atuar sobre etapas operacionais da rotina do consultório, como organizar registros, transformar conteúdos dispersos em texto estruturado e apoiar a preparação do atendimento. A plataforma afirma que os novos recursos foram desenhados para funcionar como apoio à escrita e à organização do trabalho, sem substituir a condução clínica nem o julgamento técnico do profissional.

Um dos pontos centrais do lançamento é o caráter opcional da integração. De acordo com a Corpora, os dados do prontuário não serão enviados automaticamente para processamento por inteligência artificial. O envio só ocorrerá quando houver acionamento direto do psicólogo, de modo que profissionais que não desejarem utilizar essas funções não serão submetidos ao uso da IA por padrão.

Na frente de segurança, a empresa afirma que a arquitetura das novas funções foi pensada para privilegiar controle do usuário, compartilhamento pontual de conteúdo e minimização de exposição de dados. A lógica adotada, segundo a plataforma, é a de processar apenas o conteúdo selecionado, inserido ou confirmado pelo próprio profissional no momento da ação, em vez de operar sobre todo o prontuário de forma automática.

No caso específico da transcrição, a Corpora informa que o fluxo foi desenvolvido com foco em evitar armazenamento permanente de áudio como etapa padrão do recurso, o que diferencia a funcionalidade de modelos tradicionais baseados em gravação integral da sessão para posterior processamento. Já nos recursos de geração e tratamento de texto, a empresa afirma operar com fornecedores contratados em condições que buscam resguardar os dados processados e impedir seu uso para treinamento de modelos.

No caso da psicologia, o tema costuma mobilizar debates sobre sigilo, limites éticos da automação e controle do profissional sobre o que é ou não processado, o que torna relevante a definição clara de quando os dados entram em contato com esses mecanismos. O próprio Conselho Federal de Psicologia (CFP) lançou uma cartilha sobre o uso ético de inteligência artificial na psicologia.

"A proposta é usar a inteligência artificial como apoio operacional ao psicólogo, não como substituição do raciocínio clínico. Também entendemos que esse uso precisa ser opcional: o profissional só aciona a IA quando quiser. Buscamos estruturar essas funcionalidades com critérios técnicos, organizacionais e contratuais que reforcem a proteção dos dados processados, inclusive com fornecedores cujas condições aplicáveis ao serviço contratado preveem que o conteúdo não seja usado para treinamento dos modelos", afirma Josué Alós, cofundador da Corpora.

De acordo com a empresa, as novas funções serão incorporadas gradualmente aos fluxos do prontuário. O objetivo declarado é reduzir retrabalho em tarefas como organizar anotações, transformar imagem em texto legível, resumir conteúdos extensos e estruturar materiais preparatórios para sessão, mantendo a decisão final sempre sob responsabilidade do profissional.

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