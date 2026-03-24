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Grupo de trabalho aprova relatório e recomenda urgência para endurecer controle sanitário de suplementos alimentares

Documento aponta que estrutura atual é insuficiente para punir fraudes graves, como a adulteração de ingredientes e o uso de substâncias proibidas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
24/03/2026 às 17h09
Grupo de trabalho aprova relatório e recomenda urgência para endurecer controle sanitário de suplementos alimentares
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O Grupo de Trabalho sobre a Comercialização de Suplementos Alimentares da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (24), o relatório final com propostas para reformular o setor. O texto recomenda a tramitação em regime de urgência para os seguintes projetos de lei:

  • PL 5229/25, do deputado Pedro Paulo (PSD-RJ);
  • PL 5319/25, da deputada Tabata Amaral (PSB-SP);
  • PL 6000/25, do deputado Mário Heringer (PDT-MG).

As propostas ampliam o controle sanitário e as punições para fraudes e publicidade enganosa. Os requerimentos de urgência seguem agora para análise do Plenário da Câmara.

O coordenador do grupo e relator do texto, deputado Felipe Carreras (PSB-PE), classificou a situação atual do setor como crítica.

"O cenário de total insegurança relacionada ao consumo de suplementos alimentares no Brasil demanda medidas urgentes", afirmou o parlamentar durante a leitura de seu parecer.

Punições atuais
 Atualmente, a maioria dos suplementos é isenta de registro sanitário, conforme a norma da Anvisa (Resolução 240/18). O modelo baseia-se na "notificação" prévia, que pressupõe a boa-fé do fabricante.

As sanções, previstas na Lei 6.437/77 , são apenas administrativas, como multas e recolhimento de lotes após a detecção de problemas.

O relatório aprovado aponta que essa estrutura é insuficiente para punir fraudes graves, como a adulteração de ingredientes e o uso de substâncias proibidas.

Irregularidades
Segundo o diagnóstico do grupo, o setor de suplementos liderou as denúncias de infrações sanitárias no país entre 2020 e 2025, correspondendo a 63% das investigações da Anvisa no período. Entre as irregularidades detectadas estão o uso de anabolizantes e a manipulação do teor de proteínas.

Para Carreras, a meta das novas propostas é "garantir que o suplemento alimentar no Brasil seja sinônimo de saúde e não de risco". O relator defendeu a migração para um regime de "segurança máxima" devido ao volume de falsificações em produtos vendidos livremente.

Novas regras
As propostas legislativas defendidas pelos deputados do grupo incluem:

  • rastreabilidade: obrigatoriedade de QR Code individual nos rótulos para que o consumidor verifique a origem e a composição do produto diretamente no banco de dados da Anvisa;

  • vendas on-line: plataformas de e-commerce e marketplaces deverão remover anúncios de produtos irregulares em até 24 horas, sob pena de responsabilidade solidária por danos ao consumidor;

  • punições criminais: alteração no Código Penal para tipificar a fraude em suplementos como crime contra a saúde pública.

"A mudança regulatória é urgente para proteger a saúde pública, combater a concorrência desleal e profissionalizar o setor", justificou Carreras, ao encerrar os trabalhos do colegiado.

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