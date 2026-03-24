Electrolux aprova R$ 250 mi via Finep com apoio da Macke

O Electrolux Group, gigante mundial em eletrodomésticos, obteve a aprovação de financiamento no valor de R$ 250 milhões junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para um plano de inovação voltado ao desenvolvimento de produtos e processos. A operação foi estruturada com o apoio da Macke Consultoria e contempla investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com foco em eficiência produtiva, redução de emissões e avanços tecnológicos associados à estratégia de sustentabilidade da companhia. Os recursos serão direcionados às operações do Electrolux Group no Brasil, apoiando iniciativas voltadas à neutralidade de carbono e à modernização de processos produtivos, com impactos na base industrial e tecnológica nacional.

O projeto está enquadrado nas linhas de fomento à inovação da Finep e direciona recursos para o desenvolvimento de tecnologias aplicadas a produtos mais eficientes e a processos produtivos com menor impacto ambiental. A iniciativa também busca fortalecer a competitividade da empresa e ampliar sua capacidade tecnológica, consolidando o Brasil como polo estratégico de desenvolvimento e produção dentro da operação global da companhia e reforçando o papel da indústria brasileira na agenda de inovação.

Presente no Brasil desde 1926, a empresa concentra unidades industriais do Electrolux Group nos estados do Paraná, São Paulo e Amazonas, além de abrigar funções estratégicas para a operação regional na América Latina. Em 2025, a companhia inaugurou sua nova fábrica em São José dos Pinhais (PR), um dos maiores projetos de expansão industrial já realizados pelo Grupo no Brasil e na América Latina, com investimento de mais de R$ 700 milhões.

"A operação com a Finep nos permite avançar nos investimentos em P&D e nas iniciativas voltadas à eficiência produtiva e sustentabilidade", conta Juliana Micali, CFO do Electrolux Group América Latina. "Com o apoio da Finep e a atuação da Macke na estruturação do projeto, este financiamento é uma demonstração de confiança no futuro do Grupo no Brasil. Temos 100 anos de história no país, comprometidos em investir no desenvolvimento de soluções que expandem nosso ecossistema de experiência para o consumidor, fortalecendo nossa liderança e preparando a empresa para uma nova fase de crescimento", acrescenta.

José Boe, diretor de Tesouraria, Crédito e Risco do Electrolux Group América Latina, destaca que a aprovação do financiamento junto à Finep foi resultado de um processo intenso de trabalho e dedicação das equipes envolvidas. "Foi um trabalho intenso, que exigiu dedicação de várias equipes trabalhando juntas ao longo de todo o processo. Ver esse projeto aprovado e estruturado traz a certeza de que estamos no caminho certo para buscar mais oportunidades de financiamento para nos apoiar na estratégia de crescimento e inovação em nossos produtos e serviços para oferecer experiências ainda melhores aos nossos consumidores", diz.

Já Patrizia Xavier, head de Assuntos Regulatórios e Governamentais do Electrolux Group América Latina, comenta que a Finep exerce importante papel dentro da política pública industrial, fortalecendo o desenvolvimento e inovação do setor de eletrodomésticos no país, tornando possível que a população encontre no mercado produtos cada vez melhores, mais eficientes, seguros e sustentáveis, produzidos e desenvolvidos 100% no Brasil. "Desejo que a assinatura deste contrato marque o início de uma parceria renovada, próspera e duradoura entre o Electrolux Group e a Finep", afirma.

Para André Maieski, sócio da Macke Consultoria, a aprovação do financiamento reforça a importância de uma estruturação técnica consistente para viabilizar projetos de inovação. "Nosso trabalho envolve conectar as estratégias de investimento das empresas aos instrumentos adequados de fomento, garantindo aderência técnica e alinhamento às exigências do agente financiador. Operações dessa natureza demonstram como projetos estruturados de forma criteriosa podem acelerar investimentos em tecnologia", explica.

Brendo Ribas, também sócio da Macke, destaca que a operação se insere em um movimento mais amplo de fortalecimento da indústria nacional. "A Finep exerce papel estratégico no estímulo à inovação e na modernização industrial. Iniciativas como essa contribuem para ampliar a competitividade das empresas instaladas no Brasil e fortalecer o ecossistema tecnológico do país", comenta.

O financiamento foi concedido no âmbito dos programas de inovação da Finep, com condições de juros e prazos compatíveis com o ciclo de maturação de projetos de P&D. A operação está alinhada às diretrizes do Nova Indústria Brasil e ao fortalecimento da base tecnológica nacional.

Com os R$ 250 milhões aprovados, o Electrolux Group prevê ampliar seus investimentos em P&D, com impactos esperados no desenvolvimento de produtos mais eficientes, na otimização de processos produtivos e no fortalecimento de sua cadeia de valor. A expectativa é que o projeto contribua para a geração de conhecimento técnico, qualificação profissional e estímulo à cadeia produtiva nacional, ampliando a competitividade do setor e promovendo o desenvolvimento tecnológico no Brasil.

Há mais de 16 anos, a Macke apoia empresas no acesso a instrumentos de fomento e incentivos fiscais à inovação, sendo a responsável pela estruturação integral da operação do Electrolux Group junto à Finep, do enquadramento à prestação de contas.