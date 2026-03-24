Framework Digital alcança 92% de satisfação e conquista GPTW

A Framework Digital, ecossistema completo de transformação digital e aceleração por inteligência artificial (IA), anuncia a conquista de sua primeira certificação Great Place To Work (GPTW) com um índice de satisfação de 92% entre seus colaboradores. O selo, que reconhece as melhores empresas para trabalhar no mundo, consolida a Framework como um player de destaque no mercado de tecnologia, setor conhecido pela alta competitividade por talentos.

Para Leonardo Barros, CEO da Framework Digital, o alto índice de engajamento é um diferencial estratégico para os clientes da marca.

"Na Framework, entendemos que o engajamento do time é o que transforma desafios em missões cumpridas. Com 92% de satisfação interna, entregamos aos nossos clientes um time motivado e criativo. Quando nossos especialistas atuam em um ambiente de confiança, o impacto nos produtos digitais é imediato: entregamos mais agilidade e resultados reais. Cuidar da cultura é, em última análise, cuidar do sucesso dos negócios que atendemos", afirma.

O valor do cuidado e produtividade

A ciência de dados aplicada à gestão de pessoas corrobora os resultados da Framework. De acordo com um estudo da Oxford University, trabalhadores felizes são 13% mais produtivos. O estudo provou que a felicidade não faz apenas as pessoas trabalharem "mais rápido", mas sim "melhor".

A certificação Great Place To Work é a continuidade de uma cultura construída de forma concisa durante anos: em 2025, a empresa também conquistou o prêmio de Lugares Mais Incríveis para Trabalhar da FIA em parceria com o Estadão, destacando-se com notas expressivas como 95,4 em relações interpessoais e 93,0 em qualidade de vida no trabalho.

Jamila Ventura, diretora de Pessoas e Cultura da Framework, reforça que esses dados são vivenciados na prática. "Alcançar 92% de aprovação na nossa primeira certificação mostra que a nossa escuta ativa e o cuidado genuíno com as pessoas geram um ecossistema saudável e de alta performance. O mercado de tecnologia demanda essa humanização para que a inovação aconteça de forma sustentável", destaca.

Sobre a Framework Digital

A Framework Digital é um ecossistema completo de transformação digital e aceleração por IA que acumula mais de 16 anos de experiência no mercado de tecnologia. Com a certificação GPTW, a empresa reafirma sua posição como um dos melhores lugares para se construir carreira em tecnologia no Brasil.