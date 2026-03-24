Skill-Hub lança novo Algoritmo de Conversão para vendas

O agente de inteligência artificial (IA) é uma tecnologia que interage com o cliente de maneira semelhante a um ser humano, oferecendo informações, respondendo a perguntas, realizando cadastros e conduzindo processos de forma independente.

É neste contexto que a Skill-Hub, empresa especializada em agentes de IA, acaba de anunciar o lançamento de um novo algoritmo de conversão voltado para vendas. Essa nova ferramenta foi desenhada para orquestrar conversas de venda em múltiplos canais, com continuidade real entre plataformas.

Segundo Gabriel Brown, sócio da empresa, a principal motivação estratégica por trás do desenvolvimento dessa tecnologia foi encurtar o ciclo de vendas e aumentar a taxa de conversão. Em suas palavras, hoje o lead “esfria” muito rápido — e a janela de oportunidade é cada vez menor.

“Estudos clássicos sobre lead response time mostram que, quando uma empresa demora para iniciar o contato, as chances de conectar e qualificar despencam: no estudo conduzido com o MIT/InsideSales, a probabilidade de contato cai em mais de dez vezes e a de qualificação cai em mais de seis vezes já na primeira hora; e quando comparamos cinco minutos versus 30 minutos, a chance de contato cai em 100 vezes (e de qualificação em 21 vezes)”, explica Brown.

O comprador moderno não está em um só canal — ele é omnichannel. Um artigo da Salesforce descreve o padrão de seis a oito contatos como parte do processo de qualificação do lead.

“Foi daí que nasceu a lógica do nosso algoritmo de conversão: orquestrar de três a sete pontos de contato relevantes, em ambientes diferentes, no menor intervalo de tempo possível, de forma coordenada e com ‘memória’ entre canais (o que aconteceu no e‑mail informa o WhatsApp, que informa a ligação, que informa o direct, e assim por diante). A ideia é transformar o que normalmente seria um ‘primeiro grande contato' (como uma apresentação comercial) em um contato já mais avançado — algo como o quinto, sexto ou sétimo toque —, reduzindo follow‑ups longos e aumentando a familiaridade e confiança ao longo do processo”, detalha o sócio.

Tecnologias incorporadas

De acordo com Weslei Preisner, também sócio da Skill-Hub, esta solução foi projetada para criar um ecossistema de agentes que aumenta a velocidade de resposta, mantém a consistência na comunicação e prepara o vendedor para fechar com mais precisão.

As principais funcionalidades são:

Agente de IA para Direct Message (Instagram/Facebook): na nova versão, a conversa no Direct pode captar WhatsApp, e-mail ou telefone e continuar o atendimento em outro canal sem quebrar o contexto;

na nova versão, a conversa no Direct pode captar WhatsApp, e-mail ou telefone e continuar o atendimento em outro canal sem quebrar o contexto; Agente de IA para ligações: integrado ao cadastro do site e aos canais de conversa, a IA pode ligar imediatamente após uma conversão (ex.: lead se inscreveu) ou ligar no meio de uma conversa quando o lead pede “Pode me ligar agora?”. O ponto é que a ligação acontece considerando tudo que já foi dito em WhatsApp/Direct/e-mail — não começa do zero;

integrado ao cadastro do site e aos canais de conversa, a IA pode ligar imediatamente após uma conversão (ex.: lead se inscreveu) ou ligar no meio de uma conversa quando o lead pede “Pode me ligar agora?”. O ponto é que a ligação acontece considerando tudo que já foi dito em WhatsApp/Direct/e-mail — não começa do zero; Agente de IA para e-mail: usado tanto para prospecção e atendimento inbound quanto para envio de materiais complementares sob demanda (mesmo quando o pedido acontece em outro canal) e cadências de nutrição/follow-up com lógica de conversão;

usado tanto para prospecção e atendimento inbound quanto para envio de materiais complementares sob demanda (mesmo quando o pedido acontece em outro canal) e cadências de nutrição/follow-up com lógica de conversão; Follow-up avançado por etapa no CRM: a partir do estágio do lead (ex.: tentativa, em conversa, no-show, reunião agendada etc.), é possível acionar tarefas predefinidas e automações usando qualquer canal: enviar e-mail, programar ligação, confirmar compromisso via WhatsApp;

a partir do estágio do lead (ex.: tentativa, em conversa, no-show, reunião agendada etc.), é possível acionar tarefas predefinidas e automações usando qualquer canal: enviar e-mail, programar ligação, confirmar compromisso via WhatsApp; Skill-Hub LLM Model: um modelo próprio de IA, que combina base de conhecimento e capacidades avançadas de LLM (incluindo recursos do GPT 5.4), treinado com conversas que tiveram resultado positivo de conversão, evoluindo conforme aumenta o volume de atendimentos de toda a base;

um modelo próprio de IA, que combina base de conhecimento e capacidades avançadas de LLM (incluindo recursos do GPT 5.4), treinado com conversas que tiveram resultado positivo de conversão, evoluindo conforme aumenta o volume de atendimentos de toda a base; Otimização automática de anúncios: a plataforma devolve os dados de conversão real para campanhas (Google e Meta), para que os anúncios sejam otimizados com base em leads qualificados, para buscar cada vez mais leads semelhantes;

a plataforma devolve os dados de conversão real para campanhas (Google e Meta), para que os anúncios sejam otimizados com base em leads qualificados, para buscar cada vez mais leads semelhantes; Closer Copilot (para videochamadas): durante a apresentação comercial, o copiloto acompanha o vendedor em tempo real, indicando ganchos de interesse, contorno de objeções e até dúvidas técnicas específicas do produto/serviço — além de cruzar todo o histórico do lead para orientar uma condução mais persuasiva e personalizada;

durante a apresentação comercial, o copiloto acompanha o vendedor em tempo real, indicando ganchos de interesse, contorno de objeções e até dúvidas técnicas específicas do produto/serviço — além de cruzar todo o histórico do lead para orientar uma condução mais persuasiva e personalizada; Controle de qualidade: as chamadas de vídeo são gravadas, transcritas e comparadas com um modelo ideal de apresentação, gerando nota e pontos de melhoria.



“A ideia é reduzir a dependência de memória humana e de follow-ups longos. Por isso, estruturamos a tecnologia para ser altamente adaptável, combinando repertório humano validado com automação inteligente”, frisa o empresário.

Aplicações flexíveis

Diego Solis, também sócio da empresa, compartilha que a plataforma já atendeu a uma base diversa de segmentos. Segundo ele, isso é possível porque ela trabalha em três camadas:

Arquitetura omnichannel e modular: os agentes se conectam aos pontos de contato que fazem sentido para cada empresa (WhatsApp, Direct, e-mail, ligação, site, videochamada etc.);

os agentes se conectam aos pontos de contato que fazem sentido para cada empresa (WhatsApp, Direct, e-mail, ligação, site, videochamada etc.); Configuração por objetivo e etapa de funil: o mesmo sistema opera para agendamento, qualificação, reativação de no-show, follow-up e fechamento — variando estratégia conforme o pipeline;

o mesmo sistema opera para agendamento, qualificação, reativação de no-show, follow-up e fechamento — variando estratégia conforme o pipeline; Aprendizado contínuo baseado em conversões reais: o modelo evolui a partir do que funciona de verdade em vendas, ganhando maturidade com volume de operação.



Solis informa que o algoritmo de conversão foi desenvolvido para qualquer operação de vendas, não apenas para o digital.

“O algoritmo funciona porque o coração dele é a conversão — e a conversão acontece em etapas, com contato, relacionamento e timing. Mesmo quando o fechamento é físico, o que antecede a venda acontece em canais como WhatsApp, ligação, e-mail e redes sociais. E é exatamente aí que a nossa IA pode acelerar e organizar o processo”, contextualiza.

A expectativa da Skill-Hub é consolidar a empresa como referência em IA aplicada à conversão e performance comercial, trazendo um novo padrão para as etapas de atendimento e vendas em um mercado cada vez mais rápido e digital.

Para mais informações, basta acessar o site da Skill-Hub: https:/skill-hub.app/