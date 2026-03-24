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Criada Frente Parlamentar em Defesa da Política de plantas medicinais e fitoterápicas; assista

Deputados, pesquisadores e representantes do governo se reuniram na Câmara dos Deputados na semana passada para o lançamento da Frente Parlamenta...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
24/03/2026 às 13h08

Deputados, pesquisadores e representantes do governo se reuniram na Câmara dos Deputados na semana passada para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

A iniciativa busca ampliar o incentivo ao cultivo orgânico e agroecológico, além de fortalecer a produção e o acesso a esses produtos no país. Essa é uma oportunidade econômica sustentável para pequenos produtores.

"A Anvisa [Agência de Vigilância Sanitária] já certifica próximo de duas dezenas de plantas medicinais que podem ser prescritas na rede pública. "Então esse mercado precisa ser abastecido no SUS", afirma o idealizador da frente, deputado Welter (PT-PR).

"Aquilo que o povo já gosta de usar tem que ser processado, industrializado, de acordo com os padrões sanitários que a saúde exige. E isso pode ser um grande negócio para a indústria e um bom negócio para a agricultura familiar", acrescenta.

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