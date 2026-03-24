Comissão aprova transporte público gratuito para agentes de segurança pública

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece a gratuidade no transporte público coletivo para policiais civis e militares. A medida será válida para ônibus urbanos e intermunicipais, metrôs, trens e transporte aquaviário.

Por recomendação do relator, deputado Zé Trovão (PL-SC), foi aprovada a versão da Comissão de Segurança Pública para o Projeto de Lei 1923/23 , do deputado Capitão Augusto (PL-SP).

Zé Trovão também acatou emenda na Comissão de Viação e Transportes para incluir as balsas na lista das isenções.

“A gratuidade do uso dos sistemas de transporte urbano e intermunicipal certamente contribuirá para a melhoria de condições de vida dos policiais e, consequentemente, do nível dos serviços por eles prestados”, afirmou o relator.

Uniformizado e a trabalho

Para usufruir da gratuidade, o texto aprovado exige que os agentes de segurança estejam em efetivo exercício e devidamente uniformizados.

A comprovação será feita pela apresentação de um documento de identificação funcional válido.

Prioridade para quem paga

A proposta também garante que a isenção tarifária concedida aos policiais não prejudicará os demais passageiros. Deverá ser respeitada a capacidade do veículo e a prioridade no uso dos assentos pelos usuários que pagaram a passagem.

O texto também obriga as empresas de transporte a instalar avisos informativos visíveis sobre o direito dos policiais.

As despesas decorrentes da gratuidade deverão ser custeadas por dotações orçamentárias dos estados e municípios.

Próximos passos

A proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.