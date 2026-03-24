Terça, 24 de Março de 2026
20°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Deputado destaca Dia Mundial da Água e cobra proteção dos rios

Para Nilto Tatto, privatizações dificultaram a universalização de água potável e esgoto no Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
24/03/2026 às 12h28

O deputado Nilto Tatto (PT-SP), coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, destacou a importância do Dia Mundial da Água (22 de março) para chamar atenção para os efeitos da poluição, da falta de recursos hídricos e do aquecimento global.

Tatto participou do Painel Eletrônico , da Rádio Câmara, na segunda-feira (23), dia em que a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene sobre o tema.

O deputado criticou o novo marco legal do saneamento por ampliar privatizações e, segundo ele, dificultar a universalização de água potável e esgoto.

Tatto também comentou dados recentes do Instituto Trata Brasil, segundo os quais quase metade da população brasileira ainda não tem acesso a esgoto.

"O novo marco legal do saneamento tornou mais difícil garantir que toda a população brasileira tenha coleta e tratamento de esgoto e acesso à água potável. Um exemplo disso é a privatização da Sabesp, no estado de São Paulo", disse.

"Antes, a empresa prestava um serviço considerado eficiente. Hoje, há problemas no fornecimento de água. Nas comunidades em que o serviço não gera lucro, as empresas privatizadas têm dificuldade para oferecer tratamento de esgoto e fornecimento de água", acrescentou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 minutos

Projeto prevê inclusão no cadastro de pedófilos após condenação em primeira instância

O Projeto de Lei 6187/25 determina que as informações de condenados por crimes sexuais sejam inseridas no Cadastro Nacional de Pedófilos e Predador...
Câmara Há 1 hora

Indústria lista prioridades legislativas do setor para 2026

Para empresários, fim da escala 6x1 deve ser discutida sem "açodamento
Câmara Há 1 hora

Projeto cria piso salarial de R$ 4 mil para motoristas de ônibus em cidades grandes

Texto está em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Deputados destacam importância do Dia Nacional de Conscientização sobre Mudanças Climáticas; assista

As fortes chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais atingiram principalmente as cidades de Juiz de Fora e Ubá e deixaram 65 mortos. O fevereiro mais ...

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova obrigatoriedade de formação de professores em tecnologias assistivas

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 28°
28° Sensação
1.4 km/h Vento
63% Umidade
89% (0.37mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quarta
29° 19°
Quinta
31° 20°
Sexta
32° 19°
Sábado
32° 20°
Domingo
34° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

99Food chega a Manaus com investimento de R$ 100 milhões
Tecnologia Há 23 minutos

Electrolux aprova R$ 250 mi via Finep com apoio da Macke
Obras Há 23 minutos

Governador Eduardo Leite vistoria obras de recuperação do Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo
Economia Há 23 minutos

Arrecadação federal bate recorde e soma R$ 222,1 bilhões em fevereiro
Economia Há 23 minutos

Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de fevereiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,40%
Euro
R$ 6,09 +0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 387,007,65 -2,01%
Ibovespa
182,206,95 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6983 (23/03/26)
24
38
46
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3643 (23/03/26)
03
04
05
06
08
09
10
13
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias