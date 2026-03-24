Terça, 24 de Março de 2026
20°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova projeto que cria programa de incentivo à energia oceânica

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
24/03/2026 às 12h08
Comissão aprova projeto que cria programa de incentivo à energia oceânica
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria o Programa Nacional de Incentivo à Energia Oceânica (PNIEA). O objetivo é estimular a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a implantação de iniciativas para geração de energia renovável a partir de fontes oceânicas.

O texto aprovado é a versão do relator, deputado General Pazuello (PL-RJ), para o Projeto de Lei 1001/25, do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ). Em vez de regra específica, o texto remete o licenciamento ambiental à legislação vigente.

“O licenciamento ambiental tem sido alvo de leis, medidas provisórias e decretos. O substitutivo reserva à legislação vigente a definição do rito e da competência para o licenciamento, a fim de reduzir a insegurança jurídica”, afirmou o relator.

Incentivos previstos
O projeto aprovado prevê benefícios para instituições habilitadas que atuem em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura em energia oceânica, como:

  • isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para equipamentos, peças e componentes;
  • redução de 50% do Imposto de Importação para tecnologias sem similar nacional;
  • crédito presumido no Imposto de Renda e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e
  • linhas de crédito por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de outras instituições financeiras.

O programa será coordenado pelo Ministério de Minas e Energia em parceria com outros órgãos, como a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O texto também prevê parcerias público-privadas em centros de pesquisa especializados.

Além disso, a proposta permite usar recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para financiar projetos relacionados à energia oceânica.

Próximos passos
O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 minutos

Projeto prevê inclusão no cadastro de pedófilos após condenação em primeira instância

O Projeto de Lei 6187/25 determina que as informações de condenados por crimes sexuais sejam inseridas no Cadastro Nacional de Pedófilos e Predador...
Câmara Há 1 hora

Indústria lista prioridades legislativas do setor para 2026

Para empresários, fim da escala 6x1 deve ser discutida sem "açodamento
Câmara Há 1 hora

Projeto cria piso salarial de R$ 4 mil para motoristas de ônibus em cidades grandes

Texto está em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Deputados destacam importância do Dia Nacional de Conscientização sobre Mudanças Climáticas; assista

As fortes chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais atingiram principalmente as cidades de Juiz de Fora e Ubá e deixaram 65 mortos. O fevereiro mais ...

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova obrigatoriedade de formação de professores em tecnologias assistivas

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 28°
28° Sensação
1.4 km/h Vento
63% Umidade
89% (0.37mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quarta
29° 19°
Quinta
31° 20°
Sexta
32° 19°
Sábado
32° 20°
Domingo
34° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

99Food chega a Manaus com investimento de R$ 100 milhões
Tecnologia Há 23 minutos

Electrolux aprova R$ 250 mi via Finep com apoio da Macke
Obras Há 23 minutos

Governador Eduardo Leite vistoria obras de recuperação do Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo
Economia Há 23 minutos

Arrecadação federal bate recorde e soma R$ 222,1 bilhões em fevereiro
Economia Há 23 minutos

Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de fevereiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,40%
Euro
R$ 6,09 +0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 387,007,65 -2,01%
Ibovespa
182,206,95 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6983 (23/03/26)
24
38
46
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3643 (23/03/26)
03
04
05
06
08
09
10
13
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias