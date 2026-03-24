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Conselho do FGTS amplia teto de renda e valor de imóveis do Minha Casa, Minha Vida

As novas regras só passarão a valer após publicação no Diário Oficial da União

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
24/03/2026 às 11h20
Conselho do FGTS amplia teto de renda e valor de imóveis do Minha Casa, Minha Vida
(Foto: Divulgação/PMBV)

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou nesta terça-feira (24) a ampliação dos limites de renda e dos valores de financiamento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Com as novas regras, a Faixa 1, atualmente destinada a famílias com renda de até R$ 2.850, passou a contemplar renda de até R$ 3.200. Já a Faixa 2 teve o teto elevado de R$ 4.700 para R$ 5.000, enquanto a Faixa 3 avançou de R$ 8.600 para R$ 9.600.

A Faixa 4, voltada à classe média, teve o limite ampliado de R$ 12 mil para R$ 13 mil.

Apesar da aprovação pelo Conselho, as novas regras só passarão a valer após publicação no Diário Oficial da União.

Também foi aprovado o reajuste dos valores máximos dos imóveis financiados nas faixas superiores. Na Faixa 3, o teto passou de R$ 350 mil para R$ 400 mil. Na Faixa 4, de R$ 500 mil para R$ 600 mil.


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