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Prêmio Criativos 2026 reconhece projetos de jovens online

Com o tema “A internet é nossa”, expectativa é mobilizar crianças e adolescentes de todo o país a imaginar e construir a internet que gostariam de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/03/2026 às 11h07
Prêmio Criativos 2026 reconhece projetos de jovens online
Reprodução/Prêmio Criativos 2026

No mês em que entra em vigor no Brasil a lei conhecida como ECA Digital, que reforça a necessidade de que as plataformas sejam pensadas para proteger crianças e adolescentes, o Alana e o Criativos da Escola anunciam o tema da nova edição do Prêmio Criativos 2026. Com o mote "A internet é nossa", a iniciativa convida crianças e adolescentes a refletirem sobre suas experiências no ambiente digital e transformá-las em projetos capazes de tornar a internet mais justa, segura, inclusiva e aberta ao protagonismo.

Voltada à educação e à participação infantojuvenil, a edição deste ano busca ampliar as reflexões e soluções a partir do olhar e experiência de crianças e adolescentes na internet, no uso de telas e na dinâmica das redes, jogos e plataformas online. A proposta parte de um entendimento cada vez mais presente nas discussões sobre educação e tecnologia: a internet também é um espaço onde a infância e a adolescência acontecem, influenciando identidades, relações, valores e perspectivas de futuro.

"As inscrições abrem em junho e queremos convidar crianças e adolescentes de todo o país a imaginar como seria uma internet na perspectiva deles e a transformar essas ideias em projetos que ajudem a construir um ambiente digital mais seguro, inclusivo, criativo e rico em oportunidades para aprender, se expressar e se desenvolver de forma plena e saudável", diz Ana Cláudia Leite, pedagoga e gerente de Educação do Alana.

Ana Cláudia explica que o Prêmio Criativos oferece visibilidade a iniciativas que nascem das experiências, da criatividade e do protagonismo de crianças e adolescentes. "Ao compartilhar esses projetos, queremos mostrar o potencial das soluções e ideias de transformação criadas em contextos diversos por múltiplas infâncias e adolescências e inspirar outras pessoas e escolas a contribuir para uma internet melhor e acessível para todos", acrescenta.

Entre os temas que podem inspirar os projetos estão questões que fazem parte do cotidiano digital dos estudantes, como tempo de tela, mecanismos considerados viciantes, exposição a conteúdos impróprios, interações com amigos e desconhecidos, pressão por padrões de consumo e estilos de vida difundidos por influenciadores, oportunidades de socialização e aprendizado, desenvolvimento de habilidades, participação e espaços de expressão e criatividade.

"Vivemos um momento de mudanças importantes no ambiente digital, e o Prêmio deste ano nasce justamente para acompanhar esse movimento, escutando crianças e adolescentes e reconhecendo que eles não são apenas audiência, mas também criadores de soluções para os desafios que enfrentam online. A entrada em vigor do ECA Digital reforça algo essencial: crianças e adolescentes precisam ser considerados na forma como a internet é pensada e construída. Quando abrimos espaço para que tragam suas ideias e propostas, valorizamos seu protagonismo e fortalecemos iniciativas que ajudam a tornar o ambiente digital mais saudável e inclusivo", afirma a educadora.

O regulamento completo e mais detalhes sobre a edição do Prêmio Criativos 2026 serão divulgados junto com a abertura oficial das inscrições, prevista para junho. Poderão participar grupos de estudantes, com no mínimo dois integrantes de 13 a 17 anos, e acompanhamento de um adulto responsável com mais de 28 anos. Os prêmios incluem uma viagem e uma mentoria para apoiar o aprimoramento das iniciativas e o desenvolvimento dos integrantes.

Ao todo, seis iniciativas serão premiadas. Três delas na categoria dedicada a projetos sobre o tema em diferentes formatos, como rodas de conversa, intervenções artísticas, campanhas, jogos e aplicativos. Haverá ainda o reconhecimento de três iniciativas na categoria específica para produções audiovisuais, incluindo curtas, filmes, séries, documentários e mini documentários.

Sobre o Criativos da Escola

O Criativos da Escola é uma iniciativa do Alana que incentiva crianças e adolescentes a transformarem suas realidades, reconhecendo-os como protagonistas de suas próprias histórias de mudança e fortalecendo seu direito à participação. Com base em pilares como protagonismo, empatia, criatividade e trabalho em equipe, o Criativos da Escola desenvolve ações de reconhecimento e valorização voltadas a estudantes e educadores interessados em promover melhorias em seus territórios. Criada em 2015, a premiação é realizada em parceria com o Design for Change, movimento que nasceu na Índia e hoje está presente em mais de 70 países, inspirando mais de 2,2 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo.

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