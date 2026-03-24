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Derrubadas conquista certificação máxima em alfabetização e se destaca no cenário nacional

Município supera metas, atinge altos índices de aprendizagem e integra grupo seleto no Estado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: ASCOM – Prefeitura de Derrubadas
24/03/2026 às 08h57 Atualizada em 24/03/2026 às 09h10
Derrubadas conquista certificação máxima em alfabetização e se destaca no cenário nacional
(Foto: Reprodução / ASCOM – Prefeitura de Derrubadas)

Derrubadas participou, na tarde desta segunda-feira, 23, em Brasília, da cerimônia de entrega da 2ª edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, promovida pelo Ministério da Educação (MEC).

O município já havia confirmado previamente a conquista do Selo Ouro, certificação máxima do programa, resultado divulgado no mês de fevereiro.

A comitiva de Derrubadas foi formada pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Führ, pela coordenadora do programa RENALFA/Alfabetiza Tchê, professora Débora Togni dos Santos, e pela coordenadora pedagógica da SMECD, professora Rita de Cássia Fumagalli. O evento reuniu representantes de municípios de todo o país, além do presidente da República e demais autoridades ligadas à área da educação.

A certificação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e reconhece municípios que comprovam, com evidências, a implementação de políticas públicas eficazes para garantir que as crianças aprendam a ler e escrever na idade adequada.

Em Derrubadas, os indicadores de alfabetização também evidenciam esse avanço: o município atingiu 80% de crianças alfabetizadas no 2º ano do Ensino Fundamental, superando com ampla margem a meta estabelecida, que era de 54,7%.

Durante a agenda em Brasília, a Secretária Cristiane Führ destacou o significado da conquista e agradeceu ao prefeito Miro Mülbeier, ao vice-prefeito Cristiano Carvalho, aos alunos, às famílias e a todos os profissionais da educação que contribuíram diretamente para o resultado alcançado.

No âmbito da 21ª Coordenadoria Regional de Educação, apenas Derrubadas e Esperança do Sul conquistaram a categoria Ouro em 2025, o que reforça a relevância do resultado e evidencia a consistência das políticas educacionais implementadas no município.

No contexto estadual, o resultado também ganha ainda mais relevância: no Rio Grande do Sul, apenas 19 municípios, entre os 497 existentes, conquistaram o Selo Ouro.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto destaca, de forma especial, o trabalho da professora Débora Togni dos Santos, coordenadora do programa RENALFA/Alfabetiza Tchê no município (programas voltados ao fortalecimento da alfabetização na idade certa, por meio da formação de professores e do acompanhamento pedagógico), pela organização das ações e pela articulação com os docentes, contribuindo diretamente para os resultados alcançados.

Mais do que um reconhecimento, o Selo Ouro representa a consolidação de um trabalho contínuo, construído com planejamento, acompanhamento pedagógico e compromisso coletivo com a aprendizagem das crianças de Derrubadas.

 

 

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