Terça, 24 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Para especialistas, alfabetização na idade correta é marco para o país

Em 2025, 66% das crianças brasileiras aprenderam a ler na idade certa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/03/2026 às 20h30

O anúncio de que 66% das crianças brasileiras foram alfabetizadas na idade correta, no ano passado, representa uma conquista importante, segundo avaliam especialistas de organizações não-governamentais (ONG) ligadas ao setor da educação. Para os estudiosos, o resultado também deve ser encarado como desafio.

Para o diretor de Políticas Públicas da ONG Todos Pela Educação, Gabriel Correa, o alcance e a superação da meta de alfabetização em 2025 são resultados importantes que precisam ser celebrados. Para ele, o resultado reflete uma trajetória consistente de avanço nos últimos três anos.

“Isso mostra que a priorização política da pauta e o fortalecimento da cooperação federativa, com União, estados e municípios atuando de forma coordenada, tem produzido efeitos concretos na aprendizagem das crianças.”

O vice-presidente de educação da Fundação Lemann, Felipe Proto, acredita que o resultado representa um marco para o país e se deve a um compromisso coletivo de cooperação entre União, estados e municípios.

Proto entende que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem viabilizado resultados muito promissores para a educação brasileira.

“Iniciativas como o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização reforçam esse movimento ao reconhecer e incentivar redes que avançam com qualidade e equidade. Erradicar o analfabetismo no Brasil tem se tornado um sonho cada vez mais possível”, avalia.

Desigualdades

Gabriel Correa, do Todos pela Educação, ressalta que a alfabetização adequada é a base para uma trajetória escolar de sucesso e que políticas públicas no setor não devem deixar nenhuma criança para trás.

“As crianças que no 2º ano do ensino fundamental ainda não sabem ler e escrever [34% no país] não conseguirão desenvolver os conhecimentos esperados nas séries seguintes. Elas não podem ser esquecidas”.

O pesquisador entende que é necessário um esforço intencional para alfabetizá-las mesmo com atraso. Ao passo que reconhece o número relevante, Gabriel Correa avalia que o resultado pode esconder “desigualdades relevantes entre estados e municípios, que só poderão ser compreendidas com a abertura detalhada dos dados nos próximos dias”.

Ele explica que 2025 foi o primeiro ano em que o grupo de crianças avaliado estava na pré-escola durante a pandemia. “Esse fator ajuda a explicar parte da melhora observada, ainda que não substitua o papel das políticas públicas que vêm sustentando esse avanço”.

Felipe Proto, da Fundação Lemann, acrescenta que o País deve manter o foco e acelerar o ritmo. “O Brasil pode alcançar uma das transformações mais estruturantes de sua história: garantir que todas as crianças estejam lendo e escrevendo até o final do 2º ano do Ensino Fundamental”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 5 horas

Criança diz a Lula que um "mundo mágico" se abriu ao aprender a ler

Brasil teve 66% das crianças alfabetizadas em idade certa

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Educação Há 6 horas

Brasil atinge meta com 66% das crianças alfabetizadas em idade certa

Objetivo é chegar a 80% em 2030
Educação Há 7 horas

Polícia Federal investiga furto de material de pesquisa na Unicamp

Por segurança, laboratórios foram interditados temporariamente

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 12 horas

Confira as datas de pagamento da primeira parcela do Pé-de-Meia 2026

Valor de R$ 200 será depositado conforme o mês de nascimento

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Há 16 horas

Pagamento da 1ª parcela do programa Pé-de-Meia começa nesta segunda

Os pagamentos vão até 30 de março, de acordo com a data de nascimento

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
21° Sensação
0.26 km/h Vento
99% Umidade
100% (7.46mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Quarta
25° 19°
Quinta
31° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
32° 20°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Cultura Há 18 minutos

Viva o RS Summit abre agenda de debates sobre cultura, turismo e economia criativa do Conecta Missões
Habitação Há 18 minutos

Governador Eduardo Leite conclui dia de entregas habitacionais com 226 famílias tendo em mãos as chaves de suas novas moradias
Senado Federal Há 18 minutos

CPMI do INSS será prorrogada; Viana informa próximos passos
Justiça Há 18 minutos

Mendonça envia ao plenário do STF decisão que prorroga CPMI do INSS
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova uso de verba da Zona Franca para projetos de bioeconomia na Amazônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -0,19%
Euro
R$ 6,07 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 390,572,24 -0,52%
Ibovespa
181,931,94 pts 3.24%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6983 (23/03/26)
24
38
46
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3643 (23/03/26)
03
04
05
06
08
09
10
13
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias