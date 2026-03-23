AWS e Dataside promovem imersão sobre cloud e IA Generativa

A Dataside, em parceria com a AWS, realiza nos dias 31 de março e 1º de abril, a partir das 9h, a imersão "Fundamentos de AWS e IA Generativa". O encontro será on-line, gratuito e ao vivo, voltado a profissionais de tecnologia e negócios que desejam aprofundar conhecimentos em cloud e explorar aplicações práticas de IA generativa.

A proposta do evento é apresentar, de forma estruturada e prática, os principais fundamentos da AWS e evoluir para a aplicação de inteligência artificial (IA) generativa na nuvem, conectando conceitos técnicos a cenários reais de negócio.

O que será abordado no evento

No primeiro dia (31/3), os participantes terão uma visão completa dos fundamentos de AWS, incluindo modelo de responsabilidade compartilhada, lógica de precificação e um overview dos principais serviços de compute, networking, storage e database, além de um workshop prático.

Já no segundo dia (1º/4), conduzido pela Dataside, o foco será a aplicação de IA generativa na AWS, com conceitos, boas práticas e demonstrações que mostram como transformar tecnologia em soluções reais para o negócio. O encontro também contará com um workshop hands-on em ambiente sandbox.

Speakers

A condução do segundo dia será feita por Oscar Meyer, arquiteto de soluções da Dataside, e Gabriel Prado, cientista de dados da Dataside, que vão compartilhar experiências práticas e abordagens para aplicar IA generativa com mais eficiência, contexto e governança.

Serviço:

Evento: imersão AWS: fundamentos e IA generativa

Data: 31 de março e 1º de abril de 2026

Horário: a partir das 9h

Formato: on-line, ao vivo e gratuito

Inscrições: Immersion Day: Fundamentos AWS e IA Generativa - Aprenda com AWS e a Dataside﻿