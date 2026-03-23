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Tecban reforça diversidade com 50% de mulheres na liderança

Companhia supera média nacional de liderança feminina e integra equidade de gênero ao modelo de negócio.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/03/2026 às 18h20
Tecban reforça diversidade com 50% de mulheres na liderança
Divulgação Tecban

Na contramão do cenário nacional, a Tecban, empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema financeiro do país mais eficiente e inclusivo, consolida a busca pela equidade como parte central de sua estratégia de crescimento. Atualmente, 50% do board da companhia é composto por mulheres — índice significativamente acima da média de mercado.

De acordo com um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a participação de mulheres em posições de liderança no Brasil subiu para 39,1%. No cenário global, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, mulheres representam cerca de 25% da força de trabalho em tecnologia e ocupam uma fatia ainda menor das posições estratégicas. No recorte executivo, estudo da McKinsey aponta que menos de 30% desses cargos no mundo são ocupados por mulheres.

Em 2025, a Tecban registrou aumento de 10% nas contratações femininas em relação a 2024. Atualmente, as mulheres representam 22,2% do quadro total de colaboradores da empresa. Desse total, 42% se declaram negras. Nos cargos de liderança, as mulheres ocupam 27% das posições. A companhia entende que os bons índices são fruto de um esforço coletivo, mas reconhece que o desafio é contínuo: manter os resultados sempre em evolução, com responsabilidade e consistência.

Liderança diversa como motor de crescimento

Estudos internacionais apontam que empresas com maior diversidade de gênero na liderança tendem a apresentar melhores indicadores de desempenho e inovação. Para a Tecban, essa evidência se traduz na prática: diversidade não é apenas uma pauta social, mas um vetor estratégico de inovação, competitividade e sustentabilidade do negócio no longo prazo.

Esse movimento se reflete na atuação de Karine Barros, Chief Commercial Officer (CCO) e Chief Product Officer (CPO) da Tecban. Com trajetória focada em gestão comercial, desenvolvimento de negócios e relacionamento B2B, a executiva lidera frentes estratégicas de atendimento e expansão da companhia.

"Como mulher, me sinto preparada para debater e tomar quaisquer decisões que minha posição na empresa exige, e espero que possa inspirar outras mulheres a também buscar e realizar seu pleno potencial", afirma Karine.

Além de Karine, compõem o board da Tecban: Cíntia Sales Queiroz, superintendente executiva do Jurídico; Marina Bertollucci, superintendente executiva de Pessoas e ESG; Mercedes Mora, superintendente de Riscos e Compliance; e Natália Sansoni, superintendente de Marketing, Comunicação e Experiência do Cliente.

Inclusão que chega à ponta da operação

A agenda de diversidade da Tecban se estende a áreas historicamente masculinas, como a segurança patrimonial. Criado em 2024, o programa +Mulheres no Transporte amplia a presença feminina nas operações da TBForte, empresa do grupo Tecban, ao oferecer formação específica, suporte durante o processo seletivo e bolsas em cursos de vigilante patrimonial e carro-forte. Até o momento, 18 mulheres foram formadas pelo programa +Mulheres no Transporte.

Outra frente relevante é o programa ‘Liderança Feminina em Foco’, que já formou 42 mulheres em 2024 e 2025, fortalecendo o pipeline de lideranças internas e ampliando a presença feminina em posições estratégicas.

ESG integrado ao modelo de negócio

Ao combinar diversidade na liderança, expansão de soluções financeiras e inclusão social, a Tecban reforça um modelo de ESG integrado à estratégia corporativa e diretamente conectado ao desempenho do negócio. 

Para Marina Bertollucci, superintendente executiva de Pessoas e ESG da Tecban, a equidade de gênero é um dos pilares estruturantes da companhia. "Diversidade e inclusão são compromissos estratégicos da Tecban e estão integrados ao nosso modelo de negócio. Não se trata apenas de ampliar indicadores, mas de criar um ambiente em que mulheres tenham acesso à formação, oportunidades reais de crescimento e protagonismo nas decisões. Acreditamos que empresas mais diversas são inovadoras, sustentáveis e mais preparadas para gerar impacto positivo no mercado e na sociedade", conclui.

Em 2026, a companhia reforça esse compromisso com a campanha interna ‘Mulheres que Inspiram’, que, ao longo do ano, promoverá ações voltadas ao fortalecimento da presença feminina, ao desenvolvimento de lideranças e à ampliação de oportunidades em diferentes áreas do negócio.

Atendimento à imprensa Tecban: [email protected] Ana Paula Vieira – (11) 9 5711-9588 Kennya Gava – (27) 9 9986-6147 Lara Paulon – (11) 9 8807-7961

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