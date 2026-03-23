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Precisão logística define nível de excelência nas operações

Mais do que cumprir prazos, especialista afirma que a logística de excelência é uma cultura organizacional baseada em processos próprios, atenção a...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/03/2026 às 17h23
Precisão logística define nível de excelência nas operações
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A discussão sobre qualidade na logística evoluiu. Se antes o desempenho era medido principalmente pelo cumprimento de prazos e pela integridade das entregas, hoje a logística de excelência avança para um nível mais amplo e estratégico. Trata-se de uma forma de pensar e estruturar a operação com foco no mais alto padrão de atendimento, na redução de riscos e na geração de valor para o cliente.

A Cargocenter, que atua no setor de transporte e soluções logísticas, define sua atuação a partir desse conceito. Para a organização, excelência é construída a partir do detalhe. Cada movimento, cada etapa do fluxo logístico e cada interação operacional são conduzidos com atenção minuciosa, com o objetivo de antecipar variáveis, reduzir falhas e manter a consistência do serviço mesmo em cenários de variação de demanda ou imprevistos.

Um artigo sobre gestão afirma que a excelência nas operações não depende apenas de processos, mas de uma cultura organizacional consolidada: excelência não é um conceito abstrato. Trata-se da capacidade de entregar performance elevada de forma consistente, o que exige o alinhamento entre metas, processos e pessoas.

Esse olhar para o detalhe está diretamente ligado à forma como os processos são estruturados. Na Cargocenter, os procedimentos operacionais foram desenvolvidos internamente, com base na experiência acumulada da empresa e na busca por um modelo próprio de gestão logística. Em vez de replicar formatos prontos de mercado, a organização investiu na construção de um sistema operacional genuíno, desenhado para eliminar a maior parte dos riscos possíveis e garantir previsibilidade ao longo de toda a cadeia.

A tecnologia pode ser aplicada como suporte aos processos logísticos, sendo utilizada para automatizar etapas, ampliar a visibilidade das operações e apoiar a tomada de decisão.

Segundo Michael Boff, diretor da Cargocenter, as ferramentas tecnológicas são adotadas e adaptadas para automatizar etapas, ampliar a visibilidade das operações e apoiar a tomada de decisão, sempre respeitando a lógica operacional já definida. Essa integração entre pessoas, processos e sistemas permite maior controle sobre o fluxo de mercadorias e informações, ao mesmo tempo em que sustenta a regularidade das entregas.

Outro aspecto central da logística de excelência é a mudança de perspectiva em relação ao cliente. Para o diretor, não se trata apenas de foco no cliente, mas de foco do cliente, ou seja, compreender a operação, as necessidades e os desafios do contratante para que a logística possa atuar como extensão do negócio. Essa abordagem pode contribuir para o fortalecimento da parceria, para o aumento do nível de personalização do serviço e para a construção de relações comerciais de longo prazo.

Em cadeias de suprimentos cada vez mais complexas, essa visão integrada e detalhista pode se tornar um diferencial competitivo. A coordenação entre transporte, armazenagem, gestão de estoques e processamento de pedidos passa a ser conduzida de forma estratégica, com monitoramento constante, padronização de procedimentos e capacidade de adaptação a cenários variáveis, buscando manter os padrões operacionais estabelecidos.

"Nossa razão de existir vai além de cumprir prazos. Aliás, o que os clientes compram da Cargocenter não é o transporte propriamente dito, mas a confiança de que tudo vai dar certo. A excelência, como palavra de ordem, influencia na decisão dos clientes mais exigentes. Esse é o nosso jogo", afirma Michael Boff.

Ao adotar essa filosofia, a Cargocenter posiciona a logística não apenas como uma função operacional, mas como um elemento estratégico para seus clientes. 

O especialista reforça que a busca contínua por aperfeiçoamento, aliada a processos próprios e à valorização das pessoas, pode sustentar um modelo de atuação em que a excelência tende a ser percebida na prática, nos resultados, na confiabilidade e na experiência construída ao longo de cada operação.

Para mais informações, basta acessar: cargocenter.com.br

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