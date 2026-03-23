Polícia Federal investiga furto de material de pesquisa na Unicamp

A Polícia Federal investiga um furto de materiais de pesquisa que ocorreu no fim de semana nas dependências do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior paulista. O tipo de material furtado e outras informações sobre o caso não foram divulgados, segundo a Unicamp, “para não comprometer o andamento das investigações”.

Como medida preventiva, os laboratórios de pesquisa da unidade foram interditados temporariamente. Já as aulas de graduação e nos laboratórios de ensino ocorrem normalmente.

Por meio de nota publicada nesta segunda-feira (23), a reitoria da Unicamp informou que, “em razão da gravidade do fato e da natureza do patrimônio científico envolvido”, acionou a Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para conduzir as investigações sobre o caso e fazer os procedimentos periciais necessários.

“A Universidade esclarece que vem tomando todas as medidas cabíveis, colaborando integralmente com as autoridades competentes. Os possíveis envolvidos na ocorrência serão responsabilizados, conforme previsto na legislação vigente”, diz a nota.

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Procurada pela Agência Brasil , a Anvisa informou que estava levantando mais informações sobre o caso.

No início deste ano, um laboratório da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista, foi assaltado. Os criminosos renderam os vigilantes do local e roubaram materiais do laboratório.