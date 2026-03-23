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Sales Club Telecom mira desempenho comercial em telecom

Evento reuniu indústria, entidades e autoridades e marcou o início do movimento; primeiros apoiadores já foram anunciados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/03/2026 às 16h50
Sales Club Telecom mira desempenho comercial em telecom
Divulgação Sales Club Telecom

Na última quinta-feira, foi lançado oficialmente o Sales Club Telecom, nova vertical dedicada a apoiar empresas do setor de telecomunicações a enfrentarem um dos maiores desafios do mercado atual: crescer com previsibilidade e sustentar receita em um ambiente altamente competitivo e em rápida transformação.

O evento de lançamento reuniu representantes da indústria, entidades setoriais e autoridades, marcando o início de um movimento colaborativo para elevar a maturidade comercial do setor. Na ocasião, foram anunciados os primeiros apoiadores da iniciativa: Atlas Outsourcing, Conecte.ai, Celeti, SofIA e WDC Networks, além do apoio institucional da Abramulti.

Um gargalo que limita a expansão do setor

O ponto de partida do Sales Club está em um diagnóstico claro: embora a tecnologia avance rapidamente, a infraestrutura se expanda e os produtos se tornem mais sofisticados, a maturidade comercial da ponta da entrega não evolui no mesmo ritmo.

"Na prática, isso cria um gargalo estrutural, já que toda a cadeia depende da capacidade das empresas de gerar demanda e capturar valor. Mesmo organizações com forte base tecnológica enfrentam dificuldades para sustentar crescimento. Sem evolução na forma de vender, a dinâmica de expansão do mercado tende a desacelerar", afirma Carlos Rangel, mentor e VP do Sales Club Telecom.

Ecossistema especializado exclusivamente em vendas

Para Luiz Paulo Teixeira, CEO do Sales Club, a criação da vertical reforça a essência da marca: "O Sales Club é o maior e mais relevante ecossistema especializado exclusivamente em vendas no Brasil. Sem uma área comercial eficiente, não há crescimento, não há escala e não há longevidade. Vender é o coração de qualquer negócio".

Teixeira explica que o Sales Club já vinha consolidando metodologias robustas e formando uma comunidade nacional de líderes comerciais, e que o próximo passo natural era customizar as soluções para segmentos específicos, unindo expertise técnica com especialistas que vivem os desafios reais de cada setor.

"A primeira vertical nasce a partir do sucesso da aplicação prática das metodologias do Sales Club nas operações do Carlos Rangel, mentorado e membro do Elite há quase quatro anos. Ele foi escolhido por comprovar a eficácia da metodologia na prática, com profundidade e consistência", completa.

Um movimento setorial para destravar o próximo ciclo de expansão

O Sales Club Telecom se posiciona como um movimento do setor, com o objetivo de alinhar diferentes elos da cadeia produtiva em torno de uma mesma agenda: elevar o nível de execução comercial para destravar um novo ciclo de expansão do setor.

A iniciativa considera a diversidade das empresas que atuam na ponta final: ISPs, MSPs, integradores, operadoras e empresas corporativas, e reforça que o crescimento sustentável do setor depende diretamente da evolução comercial desses players.

"Ao melhorar a capacidade de vender valor e gerir a base de clientes, o impacto aparece em toda a cadeia, gerando mais demanda, previsibilidade e equilíbrio nas relações", explica Rangel.

Oportunidade estratégica para players que desejam ampliar relevância

Ao integrar o movimento, empresas apoiadoras passam a se conectar diretamente com os líderes que estão moldando o próximo ciclo do mercado, com acesso direto a decisores, maior visibilidade na cadeia produtiva, participação ativa na construção de soluções para os desafios comerciais do setor, entre outros. 

A proposta reforça uma lógica de crescimento conjunto: ao impulsionar a evolução de clientes e parceiros, as empresas ampliam simultaneamente seu impacto e a sustentabilidade do setor, como acontece quando chega uma nova onda tecnológica.

A expectativa do Sales Club Telecom é impactar diretamente o crescimento das empresas participantes ao longo do primeiro ano, fortalecendo sua capacidade de geração de receita, previsibilidade e execução comercial por meio de metodologias estruturadas e gestão orientada por dados.

Como próximo passo, o movimento realizará sua primeira imersão da turma inaugural em maio, quando os participantes terão acesso prático às estratégias, modelos e métodos aplicados pela iniciativa.

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